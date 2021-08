RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: orari

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 è uno degli eventi più attesi dell’estate ormai per il quinto anno consecutivo. La serata di premiazione si svolgerà come lo scorso anno all’Arena di Verona e l’evento inizierà alle ore 20:30. Chi non ha potuto acquistare i biglietti deve accontentarsi di seguire la manifestazione su RTL 102.5 in diretta e in radiovisione (canale 36 del DTT e 750 di Sky).

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: come arrivare

L’Arena di Verona si trova nel centro storico della città di Verona, in Piazza Brà.

AUTO : Autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, uscendo a Verona Sud. A 22 Brennero – Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Arrivati all’uscita dal casello autostradale seguire l’indicazione con la dicitura “tutte le direzioni” e successivamente quella per il centro.

: Autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, uscendo a Verona Sud. A 22 Brennero – Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Arrivati all’uscita dal casello autostradale seguire l’indicazione con la dicitura “tutte le direzioni” e successivamente quella per il centro. AUTOBUS : LINEE 164 (Garda – Bardolino – Lazise – Peschiera – Verona) – LINEE 163 – 185 (Garda – Bardolino – Lazise – Verona) – LINEE 483 – 484 (Malcesine – Brenzone – Torri del Benaco) e cambio a Garda con LINEE 163 – 164 – 185. Linee urbane 11-12-13-51-52 e festive/serali 90-92-94-96-97-98 (Fermata in Piazza Bra).

: LINEE 164 (Garda – Bardolino – Lazise – Peschiera – Verona) – LINEE 163 – 185 (Garda – Bardolino – Lazise – Verona) – LINEE 483 – 484 (Malcesine – Brenzone – Torri del Benaco) e cambio a Garda con LINEE 163 – 164 – 185. Linee urbane 11-12-13-51-52 e festive/serali 90-92-94-96-97-98 (Fermata in Piazza Bra). TRENO : da Padova 45 minuti; da Vicenza 25 minuti; da Venezia 1 ora e 10 minuti; da Milano 1 ora e 20 minuti; da Roma 4 ore e 10 minuti oppure 2 ore e 50 minuti senza cambio.

: da Padova 45 minuti; da Vicenza 25 minuti; da Venezia 1 ora e 10 minuti; da Milano 1 ora e 20 minuti; da Roma 4 ore e 10 minuti oppure 2 ore e 50 minuti senza cambio. AEREO: l’aeroporto di Verona Villafranca si trova a circa 10 chilometri dal centro città.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: premi

Nel corso della serata verrà eletto il tormentone dell’estate, ossia “RTL 102.5 Power Hits Estate 2018” per la canzone regina: i risultati di questa classifica saranno combinati a quelli di EarOne per l’airplay radiofonico. Ma non solo. Ci saranno anche il premio RTL 102.5 Power Hits – Fimi, il premio RTL 102.5 Power Hits – PMI, il premio RTL 102.5 Power Hits – SIAE. Presenti alla serata: