Saldi 2021: cosa dovete sapere

E’ tempo di saldi, è tempo di shopping! Avete già iniziato a spendere i vostri soldi in abbigliamento o in elettronica? Durante il periodo di saldi i negozi diventano delle stazioni ferroviarie, c’è gente che va e gente che viene, gente che porta dietro talmente tante buste che a stento se ne riescono a vedere i volti. Quando iniziano i saldi tutti abbiamo le forze per uscire, andare per negozi e cercare le occasioni e non c’è caldo o stanchezza che tengano! Avete bisogno di qualche consiglio su cosa comprare? Bene, siete nel posto giusto al momento giusto, saremo i vostri Enzo Miccio dello shopping.

Saldi 2021: cosa comprare

Ed eccoci arrivati al momento clou della nostra bella chiacchierata, ovvero i nostri consigli su cosa poter comprare con i saldi. E’ vero che bisogna approfittare delle super offerte che si possono trovare in questi periodi, ma è altrettanto vero che bisogna comprare e spendere i propri soldi con intelligenza senza strafare e senza buttare soldi al vento. Durante questo periodo dovete concentrare le vostre spese su cose che vi possono servire sia per la stagione estiva che per quella invernale, se riuscite a trovare delle occasioni. Torniamo a noi: cosa comprare, e non ci riferiamo solo all’abbigliamento ma anche all’elettronica:

Macchina del caffè con le cialde: chi potrebbe mai rinunciare al caffè ogni mattina? E se riuscissimo a trovare una bella macchina con le cialde in saldo? Smartphone: se dovete cambiare il vostro telefono perché ormai è un po’ vecchiotto, questo è il periodo ideale; Pc: c’è chi li usa per lavorare e chi per studiare, ma sono sempre utili e più li acquistiamo di una certa qualità, più abbiamo garanzie che ci durino nel tempo; Abbigliamento: uomini e donne scatenatevi, rifatevi i guardaroba, ma ricordate con intelligenza e con moderazione.

Saldi 2021: il calendario

Per concludere, ecco a voi il calendario con le date aggiornate:

Abruzzo: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Basilicata: da venerdì 2 luglio a giovedì 2 settembre

Calabria: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Campania: da definire

Emilia Romagna: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Lazio: da sabato 3 luglio a venerdì 13 agosto

Liguria: da sabato 3 luglio a lunedì 16 agosto

Lombardia: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Marche: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Molise: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Piemonte: da sabato 3 luglio a sabato 28 agosto

Puglia: da sabato 3 luglio a mercoledì 15 settembre

Sardegna: da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre

Sicilia: da giovedì 1 luglio a mercoledì 15 settembre

Toscana: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Trentino Alto Adige: a Trento e provincia i commercianti determinano liberamente i 60 giorni di saldi, nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige i saldi estivi iniziano venerdì 13 agosto e terminano venerdì 10 settembre

Umbria: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: da sabato 3 luglio a giovedì 30 settembre

