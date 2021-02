Sanremo 2021 continua a sfornare novità. L’ultima in ordine cronologico è quella che vuole Barbara Palombelli conduttrice insieme ad Amadeus. Dopo i no da parte di Roberto Benigni, Adriano Celentano e Jovanotti, è di ieri l’ultima indiscrezione – confermata dall’Ansa – che riguarda, appunto, tale presenza femminile accanto al direttore artistico del Festival.

Leggi: Sanremo 2021: data, concorrenti e serate

La conduttrice di “Stasera Italia”, nonché moglie di Francesco Rutelli, non salirà sul palco tutte le serate: accompagnerà il presentatore ufficiale durante quella del venerdì.

“Sono felice di avere con me sul palco dell’Ariston Barbara Palombelli per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Nel mosaico femminile non poteva mancare una donna dal lungo curriculum. È per me una collega, la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre ad essere una brava giornalista”.