Sanremo 2021: Irama non si esibirà nella prima serata

Che sarebbe stato un Sanremo diverso dagli altri si sapeva, ma a poche ore dalla prima serata è stata presa una decisione riguardo la partecipazione di Irama che avrebbe dovuto, insieme agli altri big della musica italiana, esibirsi nella serata di apertura della kermesse della musica italiana. Un membro del suo staff è risultato positivo al Covid-19, al contrario di Irama il cui tampone ha avuto esito negativo. Come da protocollo chiunque risulti positivo al Covid verrà eliminato dal festival, ma in attesa dell’altro tampone per il momento salterà l’esibizione del cantante nella prima serata.

Sanremo 2021: Noemi si esibirà al posto di Irama

In seguito alla positività di un membro del suo staff, Irama, che avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Ariston stasera con il brano La genesi del tuo colore, è stato a sua volta sottoposto a tampone antigenico ed è risultato negativo ma deve aspettare, da regolamento, il test molecolare di verifica che arriverà domani. La sua esibizione per il momento quindi è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni stasera in scena – si esibirà Noemi, come comunicato dalla Rai.

Sanremo 2021: il testo della canzone di Irama

Il testo del brano “La genesi del tuo colore” di Irama è disponibile a tutti a partire da martedì 23 febbraio 2021, in seguito all’uscita del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che ha pubblicato tutti i testi delle canzoni in gara, sia dei Big, sia delle Nuove Proposte. Ecco il testo ufficiale:

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

