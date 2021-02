Sanremo 2021: premio Lunezia a Madame e Davide Shorty

Sanremo 2021 e premio Lunezia

Come ogni anno, a poche ore dall’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia comunica le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Patron della manifestazione, battezzata 25 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ha fatto sapere chi sono i vincitori. Ricordiamo chela sentiseiesima edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) andrà in scena su più date nel periodo estate/autunno 2021 tra Aulla e La Spezia. Nelle passate edizioni questa kermesse è stata patrocinata dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. L’evento vede anche la collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba. Tra i membri del Direttivo del Premio Lunezia 2021 troviamo Beppe Stanco – Direttore Artistico sezione big, Roberto Benvenuto – Presidente di Commissione, Marina Pratici – Responsabile Redazione Musical-Letteraria, Ciro Acampora – Consulente Artistico, Maria Cristina Zoppa – Rai Radio Live e Rai Italia, Fabrizio Casinelli – Direttore Radiocorriere TV. Il 7 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2021.

Sanremo 2021 e premio Lunezia: vincitore tra i Big

Il Premio Lunezia per Sanremo tra i Big va a Madame per il brano “Voce“: “Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane”, ha dichiarato il Patron De Martino, a cui ha fatto eco il commento del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): “Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai quello che sei”.

Sanremo 2021 e premio Lunezia: vincitore tra le Nuove Proposte

Tra le otto Nuove Proposte in gara il Comitato d’Ascolto che vede a capo Loredana D’Anghera (Direttrice Artistica Lunezia Nuove Proposte) ha scelto la canzone “Regina” di Davide Shorty: “La canzone di Shorty è ricca di sfumature d’oltreoceano, dai sapori inaspettati, apparentemente senza controllo. L’approccio vocale dell’artista è complementare al resto dell’opera, trovando così gli equilibri per raggiungere qualità musical-letterarie”, ha fatto sapere la stessa Loredana D’Anghera. “Regina” è una canzone scritta da Davide Shorty, Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese, è stata prodotta e mixata da Tommaso Colliva.

Leggi anche: