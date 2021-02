Sanremo 2021: un cantante è risultato positivo

L’edizione del festival di Sanremo 2021 ha subìto parecchie modifiche a causa del Covid-19 e, se qualche tempo fa si pensava anche di annullare la kermesse musicale, ora si è predisposto un protocollo per fare in modo che tutto si possa svolgere nel massimo della sicurezza. La notiizia di qualche ora fa riporta la positività di uno dei cantanti in gara. Si tratta di Moreno Conficconi, il Biondo, degli Extraliscio risultato positivo al tampone nel pomeriggio, prima di entrare al Teatro Ariston per le prove. Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare.

Sanremo 2021: il protocollo per il cantante positivo

Come da protocollo, è statp avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Amadeus, direttore artistico della kermesse, ha dichiarato che “in questi casi si vanno a tamponare immediatamente gli altri componenti del gruppo. Dovessero risultare negativi, ovviamente faranno comunque un tot di giorni di quarantena. Credo che sia prevista una settimana. La persona che è risultata positiva viene intanto sottoposta ad un tampone molecolare”.

Sanremo 2021: il cantante positivo rimarrà in gara?

Il regolamento del Festival da quest’anno prevede tra le cause di ritiro la positività o la quarantena causa Covid. Una modifica introdotta proprio per rispondere ai problemi causati dalla pandemia. Per gli Extraliscio però non è detta l’ultima parola: con dieci giorni di quarantena se il tampone di controllo dovesse risultare negativo rientrerebbero in gara. E noi ci auguriamo che le cose possano andare bene e che la band possano partecipare al festival.

