Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022: la prima puntata

“Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare”, queste le parole di Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Dal 1° al 5 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio2 torna il Festival della Canzone Italiana, il terzo ad opera del conduttore che porta a Sanremo 25 artisti in gara. Ma chi si esibirà nella prima puntata e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2022: scaletta prima puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dallo stesso Amadeus in conferenza stampa:

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood & Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele

Nella seconda puntata si esibiranno Aka 7even, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano. Sangiovanni, Tananai (l’ordine di uscita verrà svelato nella mattinata del 2 febbraio nel corso del consueto appuntamento con la conferenza stampa delle 12:00).

Festival di Sanremo 2022: anticipazioni

Sono 25 i cantanti in gara, tre dei quali che arrivano a Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno anche la giuria “Demoscopica 1000”, al suo esordio, e il classico Televoto. Le cinque co-conduttrici sono Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli.

Leggi anche: