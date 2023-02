Festival di Sanremo 2023: la terza puntata

La terza seconda del Festival di Sanremo 2023 è andata in scena giovedì 9 febbraio: l’appuntamento della 73esima edizione è stato un vero e proprio record di ascolti con 9 milioni 240 mila spettatori e uno share del 57,6 per cento dalle 21.25 alle 01.59. La prima parte (21.25 – 23.31) ha avuto 13 milioni 341 mila spettatori, con uno share del 57.2 per cento. La seconda parte (23.40 – 01.59) ha fatto registrare 5 milioni 584 mila spettatori, con uno share del 58.4 per cento. . Ricordiamo che l’evento verrà trasmesso fino all’11 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio 2. Ma chi si esibirà nella quarta puntata e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2023: scaletta terza puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, annunciato dallo stesso Amadeus nel corso della quarta conferenza stampa:

Ingresso Amadeus e Gianni Morandi

e Via al Televoto

Ariete & Sangiovanni – “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato)

– “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato) Will & Michele Zarrillo – “Cinque giorni” (Michele Zarrillo)

– “Cinque giorni” (Michele Zarrillo) Elodie & BigMama – “American woman” (Lenny Kravitz)

– “American woman” (Lenny Kravitz) Peppino Di Capri canta “Champagne”

canta “Champagne” Ingresso Chiara Francini

Olly & Lorella Cuccarini – “La notte vola” (Lorella Cuccarini)

– “La notte vola” (Lorella Cuccarini) Utimo & Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

– Medley di Eros Ramazzotti Lazza & Emma & Laura Marzadori – “La fine” (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

– “La fine” (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) Tananai & Don Joe & Biagio Antonacci – “Vorrei cantare come Biagio” (Simone Cristicchi)

– “Vorrei cantare come Biagio” (Simone Cristicchi) Chiara Francini e Amadeus cantano “Che serata straordinaria”

e cantano “Che serata straordinaria” Shari & Salmo – Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me”

– Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me” Gianluca Grignani & Arisa – “Destinazione paradiso” (Gianluca Grignani)

– “Destinazione paradiso” (Gianluca Grignani) Amadeus legge un testo per Il giorno del ricordo

legge un testo per Il giorno del ricordo Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

– Medley di Edoardo Bennato Articolo 31 & Fedez – Medley Articolo 31

– Medley Articolo 31 La Rappresentante di Lista canta un medley sul palco di piazza Colombo

canta un medley sul palco di piazza Colombo Giorgia & Elisa – “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia)

– “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia) Colapesce Dimartino & Carla Bruni – “Azzurro” (Adriano Celentano)

– “Azzurro” (Adriano Celentano) Secondo ingresso di Chiara Francini

I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi – “La forza della vita” (Paolo Vallesi) / “Anima mia” (I Cugini di Campagna)

– “La forza della vita” (Paolo Vallesi) / “Anima mia” (I Cugini di Campagna) Marco Mengoni & Kingdom Choir – “Let it be” (The Beatles)

– “Let it be” (The Beatles) Il cast di “Mare fuori” canta “‘O mar for”

canta “‘O mar for” Sul palco Carolina Crescentini

Gianmaria & Manuel Agnelli – “Quello che non c’è” (Afterhours)

– “Quello che non c’è” (Afterhours) Takagi & Ketra suonano un medley di “Roma Bangkok”, “Una volta ancora” e “Panico” dal palco della nave

suonano un medley di “Roma Bangkok”, “Una volta ancora” e “Panico” dal palco della nave Mr. Rain & Fasma – “Qualcosa di grande” (Cesare Cremonini)

– “Qualcosa di grande” (Cesare Cremonini) Madame & Izi – “Via del campo” (Fabrizio De Andrè)

– “Via del campo” (Fabrizio De Andrè) Coma_Cose & Baustelle – “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri)

– “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri) Sul palco Andrea Delogu e Jody Cecchetto

e Rosa Chemical & Rose Villain – “America” (Gianna Nannini)

– “America” (Gianna Nannini) Modà & Le Vibrazioni – “Vieni da me” (Le Vibrazioni)

– “Vieni da me” (Le Vibrazioni) Levante & Renzo Rubino – “Vivere” (Vasco Rossi)

– “Vivere” (Vasco Rossi) Anna Oxa & Iljard Shaba – “Un’emozione da poco” (Anna Oxa)

– “Un’emozione da poco” (Anna Oxa) Monologo di Chiara Francini

Sethu & Bnkr44 – “Charlie fa surf” (Baustelle)

– “Charlie fa surf” (Baustelle) Sul palco Gli Autogol

LDA & Alex Britti – “Oggi sono io” (Alex Britti)

– “Oggi sono io” (Alex Britti) Terzo ingresso di Chiara Francini

Mara Sattei & Noemi – “L’amour toujours” (Gigi D’Agostino)

– “L’amour toujours” (Gigi D’Agostino) Paola & Chiara & Merk & Kremont – Medley di Paola & Chiara

– Medley di Paola & Chiara Colla Zio & Ditonellapiaga – “Salirò” (Daniele Silvestri)

– “Salirò” (Daniele Silvestri) Stop al Televoto

Gianni Morandi omaggia Lucio Dalla con un medley di “Piazza Grande”, “Futura” e “Caruso”

omaggia Lucio Dalla con un medley di “Piazza Grande”, “Futura” e “Caruso” Top 5 della serata cover e premiazione del vincitore

della serata cover e premiazione del vincitore Esibizione vincitori serata cover

Annuncio Classifica Generale

Festival di Sanremo 2023: anticipazioni

Sono 28 i cantanti in gara, sei dei quali che arrivano a Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno ancora una volta al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungono anche la giuria Demoscopica e il classico Televoto. Le co-conduttrici sono Chiara Ferragni, Paola Enogu, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Ecco la classifica generale:

Marco Mengoni Due vite Ultimo Alba Mr. Rain Supereroi Lazza – “Cenere” Tananai – “Tango” Madame – “Il bene nel male” Rosa Chemical – “Made in Italy” Colapesce Dimartino – “Splash” Elodie Due Giorgia – “Parole dette male” Coma_Cose L’addio Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato Modà – “Lasciami” Paola & Chiara – “Furore” LDA – “Se poi domani Ariete Mare di guai Articolo 31 – “Un bel viaggio” Mara Sattei Duemilaminuti Leo Gassman Terzo cuore Colla Zio Non mi va Levante – “Vivo” I Cugini di Campagna Lettera 22 Gianmaria Mostro Olly Polvere Anna Oxa Sali (Canto dell’anima) Will – “Stupido” Shari – “Egoista” Sethu – “Cause perse”

Potrebbe interessarti anche: