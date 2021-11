Scandal, la serie: cosa sapere

Scandal è una serie televisiva statunitense di genere drammatico, creata da Shonda Rhimes e Betsy Beers. Il 5 Aprile del 2012 è’ stata trasmessa sul canale statunitense ABC, in Italia è andata in onda dal 13 Novembre 2012 al 17 Luglio 2018 su Fox Life. Ma di cosa parla questa serie tv? La serie narra la storia dell’ex direttrice delle comunicazioni della Casa Blanca Olivia Pope e della sua agenzia di consulenza che come obiettivo e scopo difendere l’immagine pubblica di alcune delle personalità più importanti della nazione.

Scandal, la serie: 5 curiosità

E dopo una breve trama, vogliamo svelarsi 5 curiosità sulla serie. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito.

Kerry Washington è la prima attrice di colore protagonista di una serie le cui puntate durano almeno un’ora e che non sia una sitcom dal 1974;

La serie è divenuta oggetto di una sorta di derby presidenziale tutto interno al Partito Democratico USA: se infatti Barack Obama si è già dichiato fa di House of Cards, Bill Clinton ha espresso il suo endorsement per la serie di Shonda Rhimes;

Malgrado sia ambientata a Washington, la serie è girata interamente a Los Angeles;

Nella serie, quando il Presidente degli Stati Uniti entra in conflitto con Olivia, indossa sempre una felpa con la scritta "Navy" (marina militare amricana);

In ben 38 scene tra Olivia e Fitz la colonna sonora è la canzone The Light, brano ufficiale della coppia.

Scandal, la serie: cast

E adesso vediamo i protagonisti principali e più importanti della serie e gli attori interpreti:

Olivia Pope: interpretata da Kerry Washington;

Presidente Fitzgerald Thomas Grant: interpretato da Tony Goldwyn;

Abby Whelan: interpretata da Darby Stanchfield;

Diego “Huck” Muñoz: interpretato da Guillermo Díaz;

Quinn Perkins: interpretata da Katie Lowes;

Harrison Wright: interpretato da Columbus Short;

Cyrus Beene: interpretato da Jeff Perry:

Mellie Grant: interpretata da Bellamy Young;

David Rosen: interpretato da Joshua Malina:

Stephen Finch: interpretato da Henry Ian Cusick;

Jake Ballard: interpretato da Scott Foley;

Eli Pope: interpretato da Joe Morton;

Elizabeth North: interpretata da Portia de Rossi;

Marcus Walker: interpretato da Cornelius Smith Jr;

Charlie: interpretato da George Newbern.

