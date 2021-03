Scherzi pesce d’aprile 2020

Quest’anno sarà un 1 aprile come lo scorso anno: in questa data solitamente si fanno gli scherzi di tutti i tipi ad amici e parenti proprio in occasione del Pesce d’Aprile, tuttavia quest’anno – come nel 2020 – a causa dell’emergenza Coronavirus sarà tutto un po’ diverso. Anche quest’anno noi italiani dobbiamo rimanere a casa, ma gli scherzi devono andare avanti e saremo costretti a trovare degli escamotage per organizzare qualche scherzo casalingo. Ci siamo qui noi a darvi qualche idea!

Scherzi pesce d’aprile: 10 idee da fare ai genitori

Siete a casa con i vostri genitori e state trascorrendo tanto tempo con loro? Vi diamo ben 10 idee per uno scherzo da fare per il Pesce d’Aprile: