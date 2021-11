Black Friday 2021: sconti, codici e coupon

Un brivido pre-shopping vi percorre la schiena perché sapete che il Black Friday è praticamente arrivato? Anche noi siamo emozionatissimi e non vediamo l’ora di sfoderare le nostre carte di credito e acquistare gli articoli che stiamo monitorando da tanto tempo a prezzi da urlo. La giornata dedicata agli sconti sarà il 26 novembre e durerà 24 ore… Non solo, gli sconti proseguiranno lunedì 29 novembre con il Cyber Monday e in alcuni casi, come ad esempio su Amazon, gli sconti dureranno una settimana e sono già iniziati lunedì 22 novembre. In ogni caso, noi vi consigliamo di fare molta attenzione e iniziare a monitorare i siti di e-commerce che v’interessano fin da ora: noi vi aiuteremo nell’impresa, per cui qui, quando sarà possibile, vi forniremo i codici e i coupon che potranno esservi utili.

Sconti Black Friday 2021: sconti e coupon abbigliamento

Volete rinnovare il vostro guardaroba e aspettate il momento giusto? Il momento giusto è proprio il Black Friday, in quanto saranno tantissimi i brand che proporranno sconti, offerte e coupon da utilizzare. Troverete buoni sconto sui siti specifici oppure sui portali dedicati coupon, come ad esempio Groupon. Le promozioni stanno per cominciare e c’è qualche offerta inizia a spuntare: ad esempio, su piucodicisconto.com trovate buoni del 60% da utilizzare su Zara, mentre su Zalando e Asos c’è una sezione apposta dedicata con tutte le indicazioni da seguire per ottenere i coupon. Per quanto riguarda H&M, trovate già da ora Gift Cards e buoni sconto del 25% da utilizzare nel mese di novembre. Ancora, spulciando sul web potrete trovare buoni sconto da utilizzare per gli articoli di Intimissimi, Decathlon, Nike e tantissimo altro ancora. Per quanto riguarda il Black Friday, ricordate che troverete i coupon tra qualche giorno o direttamente il 23 novembre: fate quindi attenzione e siate velocissimi a cliccare!

Black Friday 2021: codici sconto elettronica

Per quanto riguarda invece i prodotti di elettronica, probabilmente troverete codici sconto e buoni regalo sul sito ufficiale della Apple. Non solo: i prodotti Apple e tantissime altre marche saranno scontatissimi anche su MediaWorld, Unieuro, Expert, ePrice, Euronics, eBay. Ad esempio, su Groupon sono già disponibili buoni sconto davvero convenienti da spendere su ePrice ed eBay, ma non dimenticate che i coupon più vantaggiosi li troverete durante la giornata del 23 novembre.

Leggi anche:

Sconti Black Friday 2021: altri coupon

E non finisce qui: come vi abbiamo anticipato, le offerte riguarderanno tutte le tipologie di articolo, compresi anche i prodotti di cosmetica. Ad esempio, gli sconti saranno anche attivi sui prodotti di Kiko (di cui abbiamo trovato codici promozionali di 5 euro da usare a novembre) e Sephora, di cui potrete trovare dei codici sconto su Groupon. In piucodicisconto.com, infine, potete trovare codici sconto del 50% da usare sugli articoli dell’Ikea. Le offerte che vi attendono sono davvero tante e ghiotte… Non vi rimane che prepararvi per lo shopping!

Per saperne di più: