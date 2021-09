Seat Music Awards 2021: cantanti della prima puntata

Seat Music Awards 2021: quando

Giovedì 9 settembre dall’Arena di Verona e in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada va in scena la prima puntata dei Seat Music Awards 2021. Dopo la speciale annata del 2020 in cui non sono stati gli artisti a essere premiati, ma sono stati loro a dedicare simbolicamente, la propria presenza e le loro performance, ai lavoratori dello spettacolo, quest’anno si torna alla “normalità”: gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici: gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno dello scorso anno e agosto appena passato.

Seat Music Awards 2021: cast

Gli artisti presenti sul palco giovedì 9 settembre saranno:

ALESSANDRA AMOROSO,

AMADEUS,

CLAUDIO BAGLIONI,

ORIETTA BERTI,

ALESSANDRO CATTELAN,

ANTONELLA CLERICI,

PAOLA CORTELLESI,

GIGI D’ALESSIO,

MARIA DE FILIPPI,

ROBY FACCHINETTI,

DODI BATTAGLIA,

RED CANZIAN,

MARCO GIALLINI,

IL VOLO,

JERRY CALÀ,

ACHILLE LAURO,

LIGABUE,

MADAME,

MAHMOOD & ELISA,

FIORELLA MANNOIA,

MARRACASH,

MARCO MASINI,

MECNA,

MARCO MENGONI,

FRANCESCA MICHIELIN,

GIORGIO PANARIELLO,

MASSIMO PERICOLO,

PIO E AMEDEO,

PSICOLOGI,

PURPLE DISCO MACHINE,

RANDOM,

SAMUEL,

SANGIOVANNI,

AKA 7EVEN,

ALESSANDRO SIANI,

ZUCCHERO.

Seat Music Awards 2021: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2021: