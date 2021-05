Sex and the City: Sara Ramirez è la new entry

Ad inizio 2021 “And Just Like That” è stata confermata come serie revival di “Sex and the City“: 10 puntate inedite che vedranno tornare nei loro amati personaggi Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda). Kim Cattrall non ci sarà. A rimpiazzare il ruolo di Samantha Jones, ci sarà Sara Ramirez di “Grey’s Anatomy”: sarà anche la prima persona non-binaria nel cast. L’ex amata Callie del medical drama questa volta sarà Che Diaz, un’eccentrica cabarettista queer di genere non binario alla guida di un podcast che ha come ospite fisso Carrie Bradshaw.

Sex and the city: tutte le stagioni in streaming su NOW

Sex and the City: curiosità sulla nuova serie

“Tutti in And Just Like That sono entusiasti che qualcuno con il talento con Sara Ramirez si unisca alla famiglia di Sex and the City. Sara ha un talento straordinario, si sente a casa sia nella commedia che nel dramma, e siamo entusiasti e ispirati nel creare un nuovo personaggio della serie”, ha dichiarato Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie. La serie verrà girata durante l’estate e sarà distribuita tra la fine del 2021 e il 2022. Ritroviamo Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) mentre viaggiano dalla complicata realtà della vita e l’amicizia nei loro trent’anni a quella ancora più complicata dei cinquant’anni. Ricordiamo che le stagioni precedenti sono disponibili in streaming su NOW.

Sex and the City: dove eravamo rimasti

La stampa ha duramente criticato il secondo film di Sex and the City, sia per l’eccessiva lunghezza che per l’inconsistenza della sinossi principale. Non a caso la pellicola è stata candidata ai Razzie Awards come peggior film del 2010 e nel febbraio 2011 le quattro protagoniste hanno vinto il premio sia nella categoria “Peggior cast” che come “Peggiori attrici protagoniste”. Un flashback fa vedere Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha all’epoca del loro primo incontro, negli anni ottanta e, immediatamente dopo, al tempo attuale, alle prese coi preparativi per le nozze di Stanford ed Anthony. Un viaggio ad Abu Dhabi servirà alle quattro donne, per riscoprire loro stesse e riusciranno ad apprezzare ancora di più quello che hanno conquistato negli ultimi 20 anni.

