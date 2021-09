E’ ufficiale, la quarta stagione di Sex Education è stata confermata da Netflix. Non poteva essere altrimenti dopo il grande successo delle precedenti 3 ma, soprattutto, dopo il modo in cui è finita l’ultima. Questa, è sbarcata su Netflix a settembre 2021, dopo quasi un anno dalla data di inizio ufficiale a causa di una serie di ritardi e rinvii legati alla pandemia.

Sex Education, confermata la 4 stagione

Ebbene sì, è di pochi giorni fa l’annuncio, da parte di Netflix, della conferma di una nuova stagione di Sex Education. Al momento, non esiste una data di uscita ufficiale di rilascio della quarta. Ma tranquilli, la serie è già stata ufficialmente rinnovata nonostante la 3 stagione sia appena uscita. Le previsioni? Gennaio 2022 sembra troppo presto: si potrebbe ipotizzare, quindi, il periodo compreso tra il prossimo settembre e gennaio 2023.

Previsioni del cast

Per quanto riguarda il probabile cast, ci aspettiamo di vedere i pilastri della serie ovvero Asa Butterfield alias Otis, Ncuti Gatwa, ovvero Eric, e la mitica Gillian Anderson nei panni della madre del primo. Dovrebbero fare parte della nuova stagione anche Connor Swindells (Adam), Mikael Persbrandt (Jakob), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby) e Aimee Lou Wood (Aimee).

Ed Emma Mackey? Le notizie riguardo Maeve Wiley sono meno chiare, così come il suo futuro. L’abbiamo lasciata (attenzione, SPOILER) in partenza per l’America alla fine della stagione 3. Ciò che è assolutamente certo è che i fans pretendono il suo ritorno dopo la ritrovata intesa con Otis ed il suo “arrivederci” anziché addio.

Nel frattempo, non ci resta che attendere perché, come ben sappiamo, ben poco altro possiamo fare a pochi giorni dalla fine della terza stagione. “Sex Education” è stata accolta con un forte successo di critica sin dall’inizio. Il punto forte della serie è sicuramente la sceneggiatura mista alla bravura del cast e all’attenta rappresentazione delle questioni sessuali.

