Skam Italia 6 torna su Netflix: l’annuncio

Arriva l’annuncio ufficiale che i tanti fan di Skam Italia attendevano da tempo: la famosa serie prodotta da Cross Productions e remake dell’omonima serie norvegese (cominciata nel 2015 e terminata nel 2017) avrà una sesta stagione e arriverà prossimamente ancora una volta su Netflix. Questa serie è apprezzata molto dalla critica italiana e internazionale, infatti è considerato uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio alle tematiche trattate, due fattori che hanno dato modo ad una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico. Dopo il successo delle precedenti stagioni, già visibili sulla piattaforma di streaming famosa in tutto il mondo, Skam Italia torna con un fantastico annuncio a meno di qualche mese di distanza dall’uscita della sesta stagione: “La stagione 6 è in produzione“, è la frase condivisa come copy all’immagine condivisa sui canali ufficiali della famosa piattaforma di streaming.

Skam Italia 6: dove eravamo rimasti?

Ecco la trama ufficiale di Skam Italia 5:

Elia le ha tutte: è bello, simpatico, intelligente, popolare ed è il cantante di un gruppo. Stuoli adoranti di ragazze del suo liceo non vedrebbero l’ora di uscire con lui, eppure non ha mai avuto una relazione seria. “Sei un puttaniere” pensano tutte. Ma è davvero così? Ovviamente no. Come sempre le cose sono più complicate di come appaiono. Ed è proprio sulla complessità della vita di Elia che si concentrerà la quinta stagione di Skam Italia. Vergogna. Pressione sociale. Un senso di alterità rispetto ai propri amici. Nella nuova stagione i temi cardine della serie si intrecciano con ciò che Elia vive in prima persona

Skam Italia 6: il cast

Nel cast dell’ultima stagione abbiamo visto Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Esordiscono in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). Ritroveremo gli stessi personaggi oppure ci sarà qualche gradita new entry pronta a sconvolgere le vite dei ragazzi che già abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel corso degli anni? “Skam è un progetto onesto e sincero, inoltre ha un ruolo sociale che è fondamentale. Sia per accompagnare i giovani ragazzi in un percorso di accettazione, sia per cambiare la visione delle donne“, ha dichiarato alla conferenza stampa di Skam 5 Lea Gavino.