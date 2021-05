Si intitola Solos ed è la nuova serie tv di Amazon Prime: si tratta di un’opera antologica dal cast super interessante che promette grandi soddisfazioni. Ideata da David Weil, le riprese si sono svolte tra ottobre e novembre 2020. Qualche settimana fa sono state rilasciate le prime immagini della serie, che sarà composta da sette episodi.

Solos, il cast della serie

Il cast, di tutto rispetto, vanta nomi del calibro di Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens e Nicole Beharie. L’attrice premio Oscar Anne Hathaway interpreterà il ruolo di Leah, una scienziata che scopre come fare a viaggiare nel tempo. Morgan Freeman (Premio Oscar anche lui) vestirà i panni di Stuart. Helen Mirren sarà Peg; Uzo, Sasha, una donna abituata a vivere da sola. Nicole Beharie sarà Nera ed Anthony Mackie, Tom. Ogni episodio avrà un solo protagonista, ad eccezione di uno, nel quale reciteranno sia Dan Stevens che Morgan Freeman.

Solos, la trama della serie Amazon

Come anticipato, si tratta di una serie antologica e, pertanto, comprenderà una serie di storie. Queste ci dimostreranno quanto e come gli esseri umani siano connessi tra loro, anche nei momenti di disagio e isolamento. Come si evince dal comunicato rilasciato da Amazon Prime, verranno raccontate storie uniche guidate dai personaggi, ognuna da una prospettiva e in un momento diverso nel tempo. L’esperienza umana sarà il collante tra tutti, anche nei peggiori attimi di solitudine.

Il trailer

Quando esce Solos su Prime Video

Se il debutto ufficiale, perlomeno nei Paesi anglofoni, è previsto il 21 maggio, dovremo attendere il 25 giugno 2021 per poter assistere all’uscita della serie in esclusiva su Prime Video. Per vederla, ovviamente, dovrete essere iscritti alla piattaforma.

