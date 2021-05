Speciale Star Wars Day su Disney+: quando

Il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day e per questo motivo su Disney+ esordisce la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch, ma non solo: troveremo anche un cortometraggio de I Simpson a tema Star Wars, unico nel suo genere e alcune esperienze cinematografiche a tema. Per festeggiare la creatività e l’abilità artistica dei fan della saga, Lucasfilm e la piattaforma di streaming hanno commissionato degli artwork originali che, per la prima volta, saranno presenti sulla piattaforma per alcuni giorni (fino al 9 maggio). Un gruppo di artisti e fan della saga da tutto il mondo ha dato vita ad illustrazioni che rappresentano una selezione di lungometraggi e serie originali di Star Wars.

Leggi anche:

Speciale Star Wars Day su Disney+: tutte le novità in catalogo

Ecco tutte le novità nel catalogo di Disney+ dal 4 maggio:

Star Wars: The Bad Batch – disponibile dalle 9:00 di martedì 4 maggio

Star Wars: The Bad Batch è una serie che vede come protagonista il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch mentre cercano la propria via in una galassia in veloce cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ogni componente della Bad Batch ha un grande potere che li rende soldati forti, nonché un formidabile gruppo.

Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

In un asilo lontano ma sempre a Springfield, Maggie va alla ricerca epica del suo ciuccio rubato. In questo cortometraggio si trova insieme a giovani Padawan, Signori dei Sith, noti droidi, truppe ribelli e una battaglia finale contro il lato oscuro.

Star Wars Pianeti – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

Il pubblico potrà prendersi una vacanza virtuale in alcuni dei luoghi più iconici e amati dei film della saga, come Hoth, Tatooine e Sorgan, mentre questa affascinante serie li porta in volo in una galassia lontana lontana.

Star Wars Astronavi e veicoli – disponibile dalle 00:01 di martedì 4 maggio

I fan avranno la possibilità di avvicinarsi a due delle astronavi più iconiche e amate dei film di Star Wars con questo speciale contenuto che permetterà a tutti di esplorare i famosi interni ed esterni del Millennium Falcon e di uno Star Destroyer Imperiale.