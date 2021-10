La Squid Game mania è ufficialmente esplosa in tutto il Mondo, Italia compresa, da quando la fortunata serie coreana targata Netflix, Squid Game appunto, è sbarcata sulla piattaforma di streaming a livello globale. In pochi giorni, complice un campagna promozionale importante e un passaparola senza precedenti, Squid Game è diventata un vero e proprio fenomeno. E, come ogni fenomeno che si rispetti, i gadget ispirati a Squid Game si stanno moltiplicando giorno dopo giorno.

Alla base di Squid Game c’è un perverso gioco di sopravvivenza che vede coinvolte 456 persone sommerse dai debiti e che decidono di partecipare a scatola chiusa di fronte alla prospettiva di vincere un ricco montepremi che permetterebbe loro di iniziare una nuova vita. Una serie inquietante e tesa, avvincente fin dai primi minuti e con un profondo messaggio che si dipana per tutte le 9 puntate.

Quello di Squid Game è un vero e proprio successo planetario che si sta traducendo anche in una miriade di gadget e prodotti ispirati alla serie, dalle tute indossate dai giocatori alle maschere nere e la tuta rossa che indossano i controllori del gioco, passando per il logo della serie e chi più ne ha più ne metta.

Oggi vogliamo proporvi alcuni dei gadget e prodotti più interessanti a tema Squid Game che potete acquistare direttamente su Amazon.

Squid Game, le tute dei giocatori

Le tute dei controllori di Squid Game

Tutti gli altri gadget ispirati a Squid Game