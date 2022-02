Stranger Things: tutte le novità

Netflix ha ufficializzato la data di pubblicazione della tanto attesa quarta stagione di Stranger Things, che sarà disponibile in due parti in uscita proprio quest’anno: il volume 1 esordirà il prossimo 27 maggio, mentre il volume 2 il 1° luglio. Inoltre, la popolare piattaforma di streaming ha anche reso noto che ci sarà una quinta ed ultima stagione, atto conclusivo della serie. Per questo importante annuncio i Duffer Brothers, creatori della serie, hanno postato una lettera aperta ai fan, in cui hanno svelato la data di pubblicazione dei nuovi episodi e reso note altre informazioni sul futuro della serie. Sono stati messi a disposizione anche la locandina e quattro poster, uno per ogni posto in cui è ambientata la quarta stagione: Russia, California, laboratorio e Creel House.

Stranger Things: dove eravamo rimasti

Ma dove eravamo rimasti? Ecco cosa riporta la trama ufficiale di Stranger Things 4:

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Ricordiamo che in questa quarta stagione ci sono delle new entry: Amybeth McNulty che interpreterà Vickie, Myles Truitt nei panni di Patrick, Regina Ting Chen che sarà Ms Kelly ed infine Grace Van Dien nelle vesti di Chrissy.

Dal suo esordio nel 2016, il fenomeno mondiale di Stranger Things ha ricveuto oltre 65 riconoscimenti e 175 nomination a premi importanti come, tra gli altri:

Emmy,

Golden Globe,

Grammy,

SAG,

DGA,

PGA,

WGA,

BAFTA,

un Peabody Award,

AFI Program of the Year,

People’s Choice Awards,

MTV Movie & TV Awards,

Teen Choice Awards

La serie candidata per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy è uno degli show più visti su Netflix: la terza serie ha raggiunto 582 milioni di ore di visione, piazzandosi in seconda posizione nella Top 10 delle serie in lingua inglese, mentre la seconda stagione è all’ultimo posto della top ten con 427 milioni di ore di visione.