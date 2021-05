Summertime: le seconda stagione

Vi ricordate dove eravamo rimasti con Summertime? Quasi un anno fa si parlava del possibile ritorno della stagione, ma il Covid-19 ha bloccato tutto. Ora, però, pare che sia ufficiale, la seconda stagione sta per essere trasmessa. Confermato il cast della prima stagione, quindi ritroveremo Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale.

Summertime 2: la data

Non state più nella pelle? Volete sapere quando potrete vedere la seconda stagione di Summertime? Dovete avere solo un po’ di pazienza, ma non troppa. Infatti, dal 3 giugno, su Netflix potrete scoprire come andranno le cose ai nostri beniamini, quali altri nuovi amori scoppieranno, qualo nasceranno e quali amicizie si confermeranno e quali, purtroppo, sono arrivate al capolinea.

Summertime 2: la trama

La location dovrebbe essere quella della scorsa stagione, quindi la costa adriatica anche se non sono del tutto noti i luoghi esatti. La storia dovrebbe ripartire da una nuova estate, potremmo scoprire come è andata a finire la storia tra Sumer e Ale dopo che il rgazzo si era recato in Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa. La colonna sonora sarà il brano inedito scritto per la serie “Ultima notte” e i brani “Solo io e te” e “18 anni” della giovane cantante Ariete.

