System of A Down e Korn agli iDAYS 2020: data

È stato annunciato il doppio concerto dei System Of A Down e dei Korn agli iDAYS 2020 sul palco del MIND – Milano Innovation District (area expo) venerdì 12 giugno. I System of A Down sarebbero dovuti nel nostro Paese dopo l’esibizione nel 2017 a Firenze Rocks, in cui sono stati protagonisti del palco della Visarno Arena. Il live è stato prima rimandato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (al 10 giugno di quest’anno) e poi definitivamente annullato. Serj Tankian (voce, tastiere, chitarra), Daron Malakian (chitarra e voce), Shavo Odadjian (basso, cori) e John Dolmayan (batteria)? non torneranno in Italia, mentre i Korn, quindi Jonathan Davis (voce), James “Munky” Shaffer (chitarra) e Brian “Head” Welch (chitarra), Reginald “Fieldy” Arvizu (basso) e Ray Luzier (batteria), hanno annunciato un altro live. Scopriamo tutti i dettagli!

System of A Down e Korn agli iDAYS 2020: rimborso biglietti

I biglietti per il concerto dei System of A Down e Korn agli iDAYS 2020 erano disponibili su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it al prezzo di (il PIT era già sold out):

Posto Unico Intero 69,00 euro

Vip Pack 1 – Early Entry: PIT Gold Inteo Pack 180,50 euro

Vip Pack 2 – Super PIT: PIT Gold Inteo Pack 45,50 euro

Vip Pack 3 – Terrazza: PIT Gold Inteo Pack 430,50 euro

Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno rivolgendosi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il ticket.

Korn in Italia nel 2022: tutti i dettagli

La band sarà nel nostro Paese per un’unica data il 7 giugno 2022 all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano per la prossima edizione del Milano Summer Festival. I biglietti per il live sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. L’Ippodromo SNAI di San Siro ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport.