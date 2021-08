Oggi è la Giornata mondiale del cane: se stai meditando da tempo di fare un tatuaggio dedicato al tuo amico peloso, perché non cogliere l’occasione per imprimere sulla tua pelle un pensiero significativo? Le frasi sui cani da tatuare sono diverse, di seguito te ne suggeriamo alcune tra le più belle. Ma non sono le sole idee per i tatuaggi dedicati ai nostri cani.

Questi arrivano nelle nostre vite stravolgendole per certi versi, ma anche per insegnarci cosa sia l’amore incondizionato e la totale lealtà. Vuoi celebrare il tuo legame speciale con il tuo amico a quattro zampe? Ecco cosa puoi farti tatuare.

Frasi sui cani da tatuare

Le parole alle volte riescono a catturare la vera essenza del legame con un animale domestico. Quelle che seguono sono pensate in particolar modo per i cani.

Quando avevo bisogno di una mano, ho trovato la tua zampa

Più conosco gli umani, più amo il mio cane. (Lord Byron)

Chi non ha avuto un cane non sa cosa vuol dire amare ed essere amato. (Arthur Schopenhauer)

La vita dei cani è troppo breve. La loro unica colpa. (Agnes Sligh Turnbull)

Puoi vivere senza un cane, ma non ne vale la pena. (Heinz Ruhmann)

Forever would not have been enough. (Per sempre non sarebbe bastato)

Until we meet again.( Fino al nostro prossimo incontro)

Paw prints across my heart.(Impronte di zampe sul mio cuore)

Forever in my heart. ( Per sempre nel mio cuore)

Idee sui tatuaggi dedicati ai cani

Amiamo i nostri cani e vorremmo tenerli con noi per sempre. Quando se ne vanno, lasciano un vuoto incolmabile. Oltre le frasi che hai appena letto, puoi scegliere di dedicare al tuo qualcosa di diverso. Dai un’occhiata a queste idee sui tatuaggi per cani.