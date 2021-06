Temptation Island 2021: cosa succederà nella prima puntata?

Mercoledì 30 giugno 2021 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island. Sei nuove coppie (tutte Nip) entreranno nel villaggio, accompagnati questa volta da Filippo Bisciglia e dalla schiera di tentatori e tentatrici. Tutte le coppie faranno sicuramente discutere e magari potrebbe esserci anche qualche falò di confronto immediato. Ecco cosa vedremo nel primo appuntamento!

Temptation Island 2021: anticipazioni prima puntata

Manuela e Stefano

È stata Manuela a scrivere al programma perché non si fida più della sua dolce metà. Lo scorso anno ha lasciato la sua casa e il suo lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava e ha scoperto vari tradimenti del compagno. Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui.

Valentina e Tommaso

È stata Valentina ad inviare la richiesta di partecipazione al programma: nonostante i due si amino tantissimo, c’è come problema principale l’eccessiva gelosia del compagno. Ricordiamo che lei ha 40 e lui 21, quindi sicuramente ne vedremo delle belle.

Claudia e Ste

Lui le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio, tuttavia è stato tutto rimandato a causa del Covid, ma ora nessuno dei due sembra più convinto a fare questo grande passo. La partecipazione al programma schiarirà le idee ad entrambi?

Jessica e Alessandro

I due stanno insieme da 7 anni e convivono da 2: da quando stanno a casa insieme lei sembra essere annoiata. A suo dire lui è senza più interessi né entusiasmo per nulla. Sarà un modo per far svegliare Alessandro da questo momento di sonno?

Natascia e Alessio

È stata Natascia a scrivere al programma per la troppa gelosia del compagno, visto che ha sempre da ridire su come si veste e come si comporta. Come reagirà Alessio nel vedere la sua compagna insieme ai tentatori?

Floriana e Federico

Sembra essere la coppia meno stabile: lei è più piccola di lui, ma da quando vivono insieme le cose sembrano essere cambiate. Lui non ha più interesse per lei, mentre Floriana vorrebbe costruire una vita con Federico. La ragazza capirà che non è la persona giusta?