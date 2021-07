Temptation Island 2021: cosa succederà nella quarta puntata?

Lunedì 19 luglio 2021 andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island. Quattro coppie (tutte Nip) sono ancora in gioco nel villaggio, accompagnati ancora una volta da Filippo Bisciglia e dalla schiera di tentatori e tentatrici. Due coppie hanno già lasciato il programma, di cui una si è separata, mentre gli altri due sono tornati a casa insieme e addirittura si sposeranno: ecco invece cosa vedremo nel quarto appuntamento!

Temptation Island 2021: anticipazioni quarta puntata

Manuela e Stefano

Nella scorsa puntata abbiamo visto Manuela avvicinarsi ad uno dei tentatori, tuttavia in questo appuntamento vedremo invece Stefano sempre più intimo con una delle tentatrici. Per questo motivo la ragazza potrebbe andare su tutte le furie, ricordando anche i tradimenti del passato, e chiedere un falò di confronto immediato.

Valentina e Tommaso

Loro sono stati i primi ad uscire: lui è subito impazzito per i bikini indossati dalla compagna e di tutta risposta ha deciso di baciare una delle tentatrici per ripicca. A questo punto Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato e ha scelto di mollare il suo toyboy.

Claudia e Ste

Se inizialmente i due sembravano sempre più lontani, alla fine hanno deciso di coronare il loro sogno: durante la scorsa puntata si sono incontrati al falò e hanno deciso di tornare a casa insieme e quindi di sposarsi il prossimo agosto.

Jessica e Alessandro

Dopo due puntate di calma piatta Jessica si è data da fare, anche per svegliare il fidanzato che ormai non le dà più brividi da tempo. Sembra che in questo appuntamento ci sarà una ragazza che si avvicinerà ad Alessandro: forse lui si sveglierà del tutto?

Natascia e Alessio

Natascia continua a far ingelosire il compagno Alessio e la coppia sembra essere più in crisi di quello che pensava: anche in questa puntata lui scoppierà a piangere dopo l’ennesimo video della compagna.

Floriana e Federico

Floriana è incredula alla visione delle immagini di Federico sempre più lontano da lei: forse per loro è arrivato il momento di tornare a casa da single?