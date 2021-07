Temptation Island 2021: cosa succederà nella terza puntata?

Lunedì 12 luglio 2021 andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island. Cinque coppie (tutte Nip) sono ancora in gioco nel villaggio, accompagnati ancora una volta da Filippo Bisciglia e dalla schiera di tentatori e tentatrici. Una coppia è già uscita la scorsa settimana e i due protagonisti (Tommaso e Valentina) si sono separati, visto che lui ha baciato la tentatrice Giulia: ecco invece cosa vedremo nel terzo appuntamento!

Temptation Island 2021: anticipazioni terza puntata

Manuela e Stefano

È stata lei a scrivere a Temptation perché non si fida più della sua dolce metà dopo aver scoperto un tradimento: entrambi si stanno avvicinando ad altre persone anche lì e in particolare lei al tentatore Luciano. Forse la consolerà dalle lacrime per Stefano?

Valentina e Tommaso

Nel primo appuntamento Tommaso è impazzito alla visione della sua compagna in bikini e insieme ad altre tentatori, così per ripicca ha baciato la tentatrice Giulia. Ovviamente Valentina ha chiesto un falò di confronto immediato e ha deciso di tornare a casa senza di lui.

Claudia e Ste

Claudia è sempre più lontana da Ste, tanto da rivelare di non essere più attratta da lui e che non sta sentendo nemmeno la sua mancanza. Claudia troverà un nuovo amore e lascerà Ste prima di arrivare sull’altare?

Jessica e Alessandro

I due non hanno fatto molto discutere nelle due puntate precedenti: ci sarà magari qualche colpo di scena proprio in questo appuntamento?

Natascia e Alessio

È stata lei a scrivere al programma per la troppa gelosia del compagno. Lui è sbottato a piangere durante la seconda puntata e non sembra che le cose possano migliorare in questo nuovo appuntamento.

Floriana e Federico

Federico ha già detto di non essere più interessato a Floriana ed ora però a lui arriveranno dei video della sua fidanzata: forse si pentirà di averla trascurata e magari lei sta anche facendo tutto questo per ripicca?