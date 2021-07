Temptation Island 2021: anticipazioni ultima puntata

Temptation Island 2021: cosa succederà nella sesta puntata?

Martedì 27 luglio 2021 andrà in onda su Canale 5 la sesta ed ultima puntata di Temptation Island. Due coppie (tutte Nip) sono ancora in gioco nel villaggio, accompagnate ancora una volta da Filippo Bisciglia e dalla schiera di tentatori e tentatrici. Tre coppie hanno già lasciato la trasmissione, di cui una si è separata, mentre l’altra è tornata a casa insieme e addirittura si sposeranno. Una coppia si è separata e poi è tornata insieme, mentre l’ultima si è lasciata definitivamente. Ecco cosa vedremo nel sesto appuntamento!

Temptation Island 2021: anticipazioni sesta puntata

Manuela e Stefano

Stefano è vicino a Silvia, mentre Manuela a Luciano: addirittura questi ultimi due hanno rischiato di baciarsi, ma lei all’ultimo si è tirata indietro. Finalmente la coppia si incontrerà: riusciranno a chiarirsi?

Valentina e Tommaso

Loro sono stati i primi a lasciare la trasmissione: lui è impazzito fin dalle prime ore per i vestitini indossati dalla fidanzata e di tutta risposta ha deciso di baciare una delle single per ripicca. A questo punto Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato e ha scelto di lasciare il suo toyboy.

Claudia e Ste

Se inizialmente i due sembravano sempre più distanti, alla fine hanno scelto e voluto coronare il loro sogno: si sono incontrati al falò di confronto anticipato e hanno scelto di tornare a casa insieme e quindi di sposarsi il prossimo agosto.

Jessica e Alessandro

Dopo sette anni i due si sono lasciati: Alessandro ha chiesto il falò di confronto dopo aver visto Jessica a letto con il tentatore Davide con una serie di evidenti effusioni amorose.

Natascia e Alessio

Natascia sembra non abbia perdonato Alessio per alcune cose che ha fatto in passato, ma lui vuole uscire assolutamente con lei: come andrà a finire?

Floriana e Federico

Floriana ha deciso di lasciare Federico dopo il suo avvicinamento alla single Vincenza, ma lui ha chiesto un ulteriore incontro per convincere la sua fidanza a cambiare idea e ci è riuscito.

