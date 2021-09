The Ferragnez: la serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez

E’ di poche ore fa la notizia di una docuserie sulla vita della famiglia Ferragnez, ovvero quella composta da Chiara Ferragni e Fedez, nonché dai loro bellissimi bambini Leone e Vittoria. Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo, mentre Fedez è un rapper italiano, impegnato anche sul fronte della vita sociale e civile. Lo abbiamo visto, infatti, coinvolto in diverse opere di beneficienza dopo lo scoppio della pandemia. Comunque è ormai ufficiale, a breve potremo vedere questa docuserie sulla loro vita e che andrà in onda su Amazon Prime.

The Ferragnez la serie: episodi

Chiara Ferragni e Fedez sono lieti di annunciare che la loro famiglia sarà la protagonista di una serie che andrà in onda su Amazon Prime. Ci hanno tenuto a condividere la notizia con i loro milioni di followers annunciando che la serie sarà composta da 8 episodi e che si concentrerà su un periodo specifico della loro vita, quello tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. In questo periodo le loro vite sono state segnate dalla seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della loro secondogenita Vittoria.

The Ferragnez la serie: l’uscita su Amazon prime

E ora non ci resta che darvi l’ultima notizia, quella più importante, che riguarda l’uscita su Amazon Prime. Siete curiosi di sapere quando uscirà su Amazon Prime? Dovrete avere un po’ di pazienza e attendere fino a dicembre per poter scoprire i segreti più intimi della vita di coppia e della famiglia Ferragnez. Tra i protagonisti non mancheranno le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni, la nonna Luciana e tante altre persone vicine alla coppia.