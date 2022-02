The Walking Dead: arriva la seconda parte dell’undicesima stagione

A partire dal 21 febbraio 2022 The Walking Dead torna con la seconda parte dell’undicesima stagione con molti dei personaggi principali impegnati a sfidarsi nell’imminente scontro scatenato dall’attacco dei Mietitori, invece alcuni, ad Alexandria, dovranno combattere l’ira devastante di Madre Natura. In ogni caso per tutti i protagonisti il mondo si sta sfasciando davanti ai loro occhi. Intanto la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come appare: queste sono le premesse dei nuovi episodi che saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Disney Plus.

The Walking Dead: trama ultima stagione

Ecco la trama ufficiale della seconda parte dell’ultima stagione di The Walking Dead:

Riusciranno a recuperare la situazione? E chi sarà vivo per aiutarli? Quale piega prenderanno le relazioni tra loro? La tregua verrà estesa, accettata o respinta? Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Ecco invece la trama ufficiale del primo episodio che sarà disponibile:

Il fuoco dell’inferno piove sulla gente di Meridian, poiché ogni lotta con i Mietitori si rivela essere una battaglia brutale. A casa, ad Alexandria, il violento temporale infuria mentre gli erranti continuano a riversarsi, minacciando la sicurezza di tutti, incluse Judith e Gracie.

The Walking Dead: cast ultima stagione

Ecco il cast ufficiale di questa stagione:

Norman Reedus (Daryl Dixon),

Melissa McBride (Carol Peletier),

Lauren Cohan (Maggie Rhee),

Christian Serratos (Rosita Espinosa),

Josh McDermitt (Eugene Porter),

Seth Gilliam (Gabriel Stokes),

Ross Marquand (Aaron),

Khary Payton (Ezekiel),

Cooper Andrews (Jerry),

Callan McAuliffe (Alden),

Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Ricordiamo che la serie è prodotta da AMC Studios, basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics: in America The Walking Dead ha infranto i record di ascolti nel corso di tutte queste stagioni e il successo è stato subito mondiale. Nancy deWolf Smith del Wall Street Journal ha scritto subito dopo la visione della prima puntata che “l’episodio pilota è così bello che ha catturato anche una che detesta gli zombie come me”.