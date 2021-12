L’ultima stagione di This Is Us, la sesta per la precisione, è (quasi) alle porte. Mancano solo 18 episodi alla fine della serie drammatica della NBC e, manco a dirlo, non vediamo l’ora che arrivi la possibilità di averla sul proprio schermo. Se il finale della quinta è stato pieno di sorprese, tante ancora ce ne aspettano. Tra gli spoiler venuti fuori abbiamo visto Kate che sta per sposarsi con un uomo che non è Toby, Kevin coinvolto in una società di costruzioni chiamata “Big Three Construction” e Randall essere descritto come “stella nascente” sulle pagine di un quotidiano. Sarà nella sesta che tutti questi aspetti verranno affrontati.

This is us 6, quando esce

Dopo le diverse interruzioni della 5 causa Covid, la NBC ha confermato che la rete mira a mandare in onda tutti gli episodi della stagione 6 senza inizi e interruzioni costanti. Ma, per farlo, si dovrà attendere l’anno prossimo (i primissimi giorni, tranquilli): la sesta stagione di This Is Us andrà in onda martedì 4 gennaio 2022. Perlomeno negli USA, dove verrà trasmessa in tale data. Non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda in Italia, invece. Probabilmente dovremo attendere la seconda metà del 2022.

Il cast della sesta stagione di This Is Us ?

Dato che questa è l’ultima stagione dello show, possiamo aspettarci di vedere tutti i principali membri del cast – e probabilmente anche qualche personaggio secondario e una manciata di guest star – tornare in qualche modo nel mondo dei Pearson. Alcuni membri del cast certi includono:

Milo Ventimiglia alias Jack

Mandy Moore, Rebecca

Sterling K. Brown, alias Randall

Chrissy Metz nei panni di Kate

Justin Hartley, ovvero Kevin

Susan Kelechi Watson come Beth

Chris Sullivan come Toby

Caitlin Thompson come Madison

Jon Huertas come Miguel

Griffin Dunne come Nick

Eris Baker come Tess

Faith Herman come Annie

Lyric Ross come Deja

Sulla base di quanto accaduto nel finale della quinta stagione, sicuramente rivedremo il capo di Kate, Phillip ( Chris Geere ). Inoltre, è probabile che anche William ( Ron Cephas Jones ) riemerga in qualche modo, (ma di questo non abbiamo alcuna conferma).

La trama di This is us 6

Dan Fogelman, produttore della serie, ha confermato che finalmente si potrà assistere all’inizio della storia tra Rebecca e Miguel. La trama sarà un “grande viaggio”. Per quanto riguarda Kevin e Madison, non è stato confermato se finiranno insieme, ma è stato ammesso che non sembra che la storia di Sophie e Kevin sia ancora “risolta”. Belle notizie anche per Nicky: sembra che l’amore stia trovando la sua strada. per il resto, in realtà, non vogliamo spoilerarci/vi troppo. Dove sarebbe, allora, il bello dell’attesa? L’unica cosa che ci sentiamo di consigliarvi è di tenere i fazzoletti a portata di mano.

