Ti raggiungerò di Fred De Palma: testo e significato

Fred De Palma prosegue ad avere certificazioni da record in Italia e In Spagna. Da pochi giorni, infatti, il suo brano “Una volta ancora” ha raggiunto la certificazione 6 volte Platino in Italia, mentre in terra spagnola”Se iluminaba” lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di Quinto disco di Platino con un singolo in terra latina. Dallo scorso 12 marzo invece è disponibile il nuovo singolo “Ti raggiungerò“, già noto al pubblico del piccolo schermo in quanto colonna sonora della campagna di WindTre visibile in televisione e on demand.

La canzone di Fred De Palma da un ritmo fresco e solare alla campagna raccontando una storia di vicinanza, in linea con i valori del marchio, e riprende il claim “molto più vicini”. La pubblicità, diretta da Alessandro Genovesi, è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 20 secondi. Alla pianificazione televisiva si affiancano i canali online e la comunicazione social, con contenuti originali dedicati sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE.

Ecco il testo ufficiale di “Ti raggiungerò” di Fred De Palma:

Uh, uebecita come stai? (Uh)

Resti in zona questa sera? Cosa fai?

Impazzirò, impazzirai

Non dirmi che con me non ci verresti mai

Soffia il vento del destino, chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino

In giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte, io ti risponderò

Per dirti cento volte: “Per te io ci sarò”

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, per stare molto più vicini

Non lasciarmi da solo

Vieni con me se vuoi prendere il volo

Che se finisce tutta la magia

Arriva il gelo della gelosia a riportarci sul suolo

Guarda dove sono

Nel punto più alto del mondo

Il vuoto ci parla, è profondo

Guardaci dentro, guardati intorno, ueh

Soffia il vento del destino, chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino

In giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte, io ti risponderò

Per dirti cento volte: “Per te io ci sarò”

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, per stare molto più vicini

Sotto allo stesso cielo, distanze non ce n’è

Ho espresso un desiderio che un po’ somiglia a te

Mi chiedi dove sono prima di come sto

Non dirmi che ti manco perché tanto già lo so

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, uoh, uh, uoh, uoh, uh, uoh

Ti raggiungerò, per stare molto più vicini