Totò in L’erede di Don Chisciotte: quando esce la graphic novel

Il 15 aprile 2022, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario della scomparsa di Totò arriverà per Panini Comics Totò in L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni. La graphic novel si articola in due volumi, compreso un cofanetto raccoglitore, che uscirà in fumetteria, libreria e sullo store online Panini.it. L’ufficialità è arrivata in occasione della presentazione delle novità 2022 Panini Comics durante Lucca Comics & Games 2021.

Totò in L’erede di Don Chisciotte: anticipazioni

Questo fumetto è stato creato a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai arrivato al cinema, realizzato a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Una possibilità unica per portare alla luce un progetto che possa onorare il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, con la grande maestria artistica di Fabio Celoni. “Totò aveva un grande sogno: realizzare un film su Don Chisciotte, che però non riuscì mai a girare. Io ho un grande debito di riconoscenza verso di lui, per tutta la gioia che mi ha regalato, e questo è l’unico modo che ho per ringraziarlo. Fargli finalmente realizzare quel sogno, non su pellicola ma tra le pagine di un fumetto. Per la Maiella e per la Mancia!”, ha dichiarato Fabio Celoni.

Gli ultimi anni di Totò

Nel 1957 Totò ebbe una broncopolmonite virale e sempre nello stesso anno cominciarono a manifestarsi i primi segni della malattia alla vista che lo porterà alla semi cecità. Da quel momento in poi fu costretto a mettere un paio di occhiali scuri, che non portava solo sul set. Nonostante ciò, non mostrava alcuna titubanza quando lavorava. A tal proposito egli affermava che appena sentiva il ciak dell’inizio dell’azione lui vedeva tutto. Totò, dopo una carriera straordinaria, morì a Roma il 15 aprile 1967. La tomba di Totò si trova nel Cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli. La salma vi fu deposta il 17 aprile del 1967.