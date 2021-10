Halloween: da cosa travestirsi

La notte dei fantasmi, dei vampiri e delle streghe è ormai alle porte, decidiamo da cosa travestirci e andiamo subito a terrorizzare la gente. Quest’anno come tutti gli anni, siamo indecisi su cosa indossare; abbiamo una scelta svariata sui travestimenti di Halloween, è la festa in cui ci si può sbizzarrire di più. I costumi più usati sono il costume da fantasma, da vampiro, da zombie, da clown, da serial killer. Se invece avete voglia di essere unici, originali, vi consigliamo il costume della maga vudù, del cavaliere senza testa, del mietitore insanguinato o del papa dell’orrore. Insomma, di scelta ne avete, non vi resta che scegliere quello più adatto a voi.

Halloween: 5 travestimenti con migliore amica

Abbiamo visto i costumi singoli. Ma se andate ad una festa, ad un evento con una vostra amica e volete vestirvi uguali o comunque coordinate, qual è l’outfit migliore? Oggi ve ne proponiamo 5 e speriamo che siano tutti di vostro gradimento e che vi aiutino a fare una bella figura.

Angelo e Diavolo;

Gemelle assassine;

Suore assassine e maledette;

Conigliette;

Vampire.

Halloween: dove comprare gli outfit

Dopo notti e notti passate insonne per scegliere il costume di Halloween, avete finalmente scelto quale indossare ma non sapete dove acquistarlo? Vi aiutiamo noi. In varie città e paesi esistono dei negozi fisici appositi per costumi da feste. Se invece non avete tempo di andare o non esiste nella vostra città, vi consigliamo di affidarvi ad internet. Su moltissimi siti potete trovare vestiti di Halloween, dai più comuni a quelli più originali: principalmente Amazon ed Ebay fanno al caso vostro. Se invece non volete spendere tanti soldi, potete anche utilizzare quello che avete in casa; se ad esempio volete vestirvi da fantasma, vi servirà solamente un vecchio lenzuolo ed il gioco è fatto.

Potrebbero interessarti: