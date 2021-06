Tra quelli in concorso a Cannes 2021, è l’unico italiano. Si intitola Tre piani, ed è il nuovo film di Nanni Moretti. Di cosa parla, qual è il cast e quando esce ve lo riveliamo di seguito, ma prima non possiamo non fare un grosso in bocca al lupo al regista che si trova a Cannes per l’ottava volta e che dovrà vedersela con colleghi del calibro di Sean Penn e Wes Anderson.

Originale è stato l’annuncio da parte di Moretti che, attraverso un video postato su Instagram, ha fatto chiaramente intendere la propria partecipazione al Festival. Nel video, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci sono alle prese con trucco e parrucco in vista di un evento speciale mentre canticchiano “Soldi” di Mahmood. Nel finale del video arriva Moretti che, intonando la stessa canzone, indossa uno smoking. A buon intenditor…

Tre Piani, la trama

Il film è l’adattamento cinematografico dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. In questo, l’autore racconta la vita di tre famiglie che vivono in altrettanti appartamenti della stessa palazzina che sorge nelle vicinanze di Tel Aviv. L’opera ha consacrato il talento di Eshkol Nevo.

Nella versione cinematografica, la vicenda viene trasportata in una non meglio identificata città italiana. Moretti ha dichiarato di aver voluto mantenere lo spirito del romanzo. I piani cui fa riferimento il titolo sono anche i tre livelli nei quali Freud ha diviso l’apparato psichico di una persona, Es, Io e SuperIo. Le istanze freudiane spettano rispettivamente a Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e lo stesso Moretti.

Il Cast di Tre piani

Protagonista della pellicola è un cast di tutto rispetto con interessanti nomi del panorama cinematografico italiano. Margherita Buy nei panni di Dora, Riccardo Scamarcio (Lucio), Alba Rohrwacher (interpreta Monica). Ed ancora, Adriano Giannini (è Giorgio), Elena Lietti (Sara), Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti (vestirà i panni di Vittorio), Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno.

Data di uscita

Moretti ha già vinto la Palma d’oro per “La stanza del figlio” nel 2001, ed è stato in concorso con “Mia Madre” nel 2015. Tre piani uscirà nelle sale cinematografiche il 23 settembre per 01 Distribution.