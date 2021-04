Uno Maggio Taranto 2021: ecco come sarà

Uno Maggio Taranto 2021: novità

Per quest’anno il concerto Uno Maggio Libero e Pensante non ci sarà. Una scelta presa di comune accordo dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e dai direttori artistici dell’evento, ossia Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato con l’intento di esprimere così la propria solidarietà ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e a tutti i cantanti e i musicisti che da marzo scorso hanno perso il lavoro, ritrovandosi ad affrontare una crisi senza precedenti, senza la possibilità di avere degli ammortizzatori sociali e senza una giusta risposta da parte delle istituzioni. Nel 2021 perciò non ci sarà nessuna performance e nessun concerto in streaming. Anche per ricordare che lo streaming e la riproduzione tecnica rappresentano uno strumento utile ma non una strategia.

Uno Maggio Taranto 2021: il programma

Per quest’anno la manifestazione sarà un momento di confronto e di riflessione per pensare insieme a nuovi orizzonti e provare di trasformare la grave crisi che sta colpendo il mondo in un’occasione per cambiarlo. Ci saranno una serie di interventi sui social: