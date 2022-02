Vacanze di Pasqua 2022, le date regione per regione

Quando sono e quanto durano le vacanze di Pasqua nel 2022? Anche se ci troviamo nel clou del periodo carnevalesco, è un buon momento per porsi la domanda. Insomma, meglio arrivare preparati in vista della chiusura delle scuole per le vacanze scolastiche che scandiscono, come ogni anno, la primavera. Le stesse che ci permettono di assaporare quella leggerezza che, da qui a poche settimane, l’estate ci regalerà.

Vacanze di Pasqua: le date

Allora prendi nota, di seguito ti forniamo le date, regione per regione, delle vacanze di Pasqua che ci attendono da qui a breve.

Vacanze di Pasqua 2022 Sicilia

Sull’isola le scuole rimarranno chiuse da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022.

Vacanze di Pasqua 2022 Liguria

Se frequenti una delle tante scuole liguri, sappi che queste rimarranno chiuse da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna le scuole rimarranno chiuse da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Lazio

Nella regione del Centro Italia gli istituti scolastici saranno chiusi da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Toscana

In Toscana, le vacanze pasquali sono previste dal 14 al 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Calabria

Le date delle vacanze in Calabria rispecchiano quelle della maggior parte delle regioni, ovvero dal 4 al 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Lombardia

In Lombardia le vacanze saranno da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 provincia di Bolzano

Nella provincia di Bolzano le vacanze da scuola iniziano il 14 aprile e finiscono il 19.

Vacanze di Pasqua 2022 Friuli Venezia Giulia

Anche qui saranno da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 Trentino

Il Trentino chiuderà le sue scuole da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 Valle d’Aosta

Nella più piccola regione italiana le scuole chiuderanno da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Campania

Con un salto ci spostiamo in Campania. Qui le vacanze durano da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Piemonte

In Piemonte le date delle vacanze pasquali sono da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022

Vacanze di Pasqua 2022 Veneto

Anche in Veneto le scuole rimarranno chiuse da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022.

Vacanze di Pasqua 2022 Puglia

Nessuna differenza in Puglia: anche qui le vacanze inizieranno giovedì 14 aprile e si concluderanno martedì 19.

Vacanze di Pasqua 2022 Basilicata

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 Molise

Così come le precedenti, da giovedì 14 aprile a martedì 19 (compresi).

Vacanze di Pasqua 2022 Sardegna

Non fa eccezione l’altra grande isola italiana. Le vacanze di Pasqua sono previste dal 14 al 19 aprile.

Vacanze di Pasqua 2022 Abruzzo

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi)

Vacanze di Pasqua 2022 Umbria

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022.

Vacanze di Pasqua 2022 Marche

Chiudiamo con le Marche. Anche qui 14-19 aprile.