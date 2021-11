X Factor 2021: anticipazioni terzo Live

X Factor 2021: dove eravamo rimasti

X Factor 2021 torna giovedì 11 novembre 2021 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW con ben due eliminazioni per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika: quest’ultimo giunge alla terza puntata con un concorrente in meno, dopo l’eliminazione dei Westfalia del secondo Live, i primi tre hanno invece le proprie squadre ancora al completo, tuttavia durante la prossima puntata la situazione avrà dei contorni molto differenti.

X Factor 2021: spoiler terza puntata

Emma nella scelta delle canzoni conferma l’esigenza di dire qualcosa attraverso l’arte e grazie alla centralità della sua scrittura dà a gIANMARIA “Io sto bene” dei CCCP, una canzone del 1986 ancora più dirompente immaginata con l’interpretazione del ragazzo; un altro brano intenso per Le Endrigo che canteranno “Certi uomini” di Francesco Bianconi; a Vale Lp “Stavo pensando a te”, hit del 2017 di Fabri Fibra. Hell Raton dà Adele, Gorillaz e Nirvana e Billie Eilish, rispettivamente a Baltimora con “Turning Tables” (Adele), ai Karakaz “Feel Good Inc.” (Gorillaz) e a Versailles uno speciale mash up che lo contraddistingue con “In Bloom” (Nirvana) e “Six Feet Under” (Billie Eilish). E ancora Manuel Agnelli continua il suo racconto della Musica per i Bengala Fire con una versione di “Making Plans for Nigel” degli XTC, Erio con la raffinata “The greatest” di Lana Del Rey, mentre per i Mutonia la canzone scelta è “Sports” dei Viagra Boys. Per Mika c’è “Nemesis” di Benjamin Clementine per Fellow e l’intensa e malinconica “Lonely” di Justin Bieber e Benny Blanco per Nika Paris.

X Factor 2021: ospiti terza puntata

Ospite di questo terzo appuntamento sarà Gazzelle, protagonista indiscusso della nuova scena musicale del Bel Paese e uno dei più importanti cantautori contemporanei, che con le sue hit è capace di arrivare dritto al cuore delle persone. In soli 5 anni di carriera ha ottenuto oltre 800 milioni di streaming, centinaia di live per tutto lo Stilve e numerosi sold out nei palazzetti. Ha all’attivo 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro, continua a collezionare certificazioni tra cui tra cui il platino per il suo ultimo album “OK” e il quadruplo disco di platino per il brano “Destri”. Sul palco di X Factor l’artista presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Fottuta Canzone”.

