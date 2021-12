X Factor 2021, ecco chi ha vinto: il riassunto della finale

X Factor 2021: gli ascolti

La settima e ultima puntata dei Live di X Factor su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8 ha totalizzato 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2%. Con 1.022.426 interazioni social in tutto in rilevazione linear, la Finale 2021 del talent show è stato lo show televisivo in assoluto più commentato della giornata di giovedì 9 dicembre. L’hashtag ufficiale è stato per ore nella chart dei Trending Topics Worldwide nel corso della messa in onda; nella classifica italiana invece è in prima posizione tra gli argomenti più discussi dalla serata fino alla mattinata di venerdì 10 dicembre; appaiono in questa classifica anche le parole gIANMARIA, Baltimora, Emma, Mika, Bengala, Ludovico, Coldplay, Manuel, Fellow (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Potrebbe interessarti anche:

X Factor 2021: cos’è successo

La puntata è stata divisa in 3 manche: la prima si è sviluppata con i Duetti: Emma e gIANMARIA hanno proposto “Sulla nostra relazione”, Baltimora è stato accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, Manuel Agnelli ha affiancato i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, infine Fellow ha cantato “Underwater” di e con Mika. La seconda è stata il Best Of, in cui i tre artisti hanno potuto performare con un medley dei brano che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima manche, quella decisiva, è stata dedicata ai singoli originali. Fellow è stato l’eliminato della prima manche, i Bengala Fire la seconda, mentre secondo classificato gIANMARIA e vincitore assoluto Baltimora. Ospiti speciali della serata Maneskin e Coldplay.

Leggi anche:

PH. Bianca Burgo