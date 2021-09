X Factor 2021: la conferenza stampa di presentazione

X Factor 2021: novità e conferme

Tante novità, ma altrettante conferme nella nuova edizione di X Factor che prenderà il via su Sky Uno giovedì 16 settembre 2021. Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore al posto di Alessandro Cattelan, mentre la giuria è totalmente confermata, composta da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Sarà però la prima edizione in assoluto a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di squadre composte da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. “Dare etichette alla musica non ha senso”, dichiara proprio lo stesso Tersigni all’inizio della prima puntata.

X Factor 2021: la conferenza stampa

Hanno partecipato alla conferenza stampa di martedì 14 settembre 2021 (per i giornalisti in studio a Milano e in streaming da casa) Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia; Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia; Gabriele Immirzi, CEO Fremantle; Eliana Guerra, curatrice del programma. Presente ovviamente anche il nuovo presentatore: “Ringrazio Freemantle e Sky per questa possibilità così importante. Mi sono sentito parte di un grande team di lavoro. Devo raccogliere un’energia e trasmetterla ad un pubblico anche più grande di quello che avevo pensato”, ha detto invece Tersigni.

“La contaminazione dei generi è la cosa più bella che ho visto quest’anno. Rispetto al 2020 in cui eravamo tutti sospesi ed usciti da una bolla, in questa edizione abbiamo potuto respirare un’aria più libera”, ha detto Mika. “Sono tornato in famiglia, anche se ci sono tante discussioni e confronti, ma non litigi. Ringrazio tutti per questa seconda possibilità”, ha aggiunto Hell Raton. “Quello che mi piace di X Factor è il racconto musicale, visto che sul piccolo schermo ci sono davvero pochi programmi che hanno la musica al centro. La musica suonata sta tornando in auge e grazie al fenomeno Maneskin tutti se ne stanno accorgendo”, ha dichiarato Agnelli. “Hanno rischiato a cambiare il conduttore, quindi ci hanno tenuto tutti per non sbagliare. Scherzo, questa è un’esperienza che permette di migliorarti”, ha concluso Emma.