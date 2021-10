X Factor 2021: riassunto della prima puntata

X Factor 2021: gli ascolti

Il debutto dei Live di X Factor su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8 ha totalizzato 1 milione 190mila spettatori medi con una share complessiva del 5,6 per cento. E ancora, numeri sempre altissimi anche dai social: con 394.582 interazioni totali, questa prima puntata è arrivata al primo posto degli eventi televisivi non sportivi. L’hashtag ufficiale #XF2021 è stato per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide durante la diretta e tra le parole più discusse sono salite anche Mika, Emma, Ludovico, Erio, Carmen Consoli, Le Endrigo (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

X Factor 2021: cos’è successo

Ospite del primo appuntamento Carmen Consoli, che ha aperto la serie di set che ogni guest di quest’anno realizzerà in esclusiva per il talent show: sul palco ha proposto prima un assaggio della sua hit “L’ultimo bacio” poi, dopo un omaggio a Franco Battiato, ha cantato “Qualcosa di me che non ti aspetti”, tratto dal suo ultimo disco “Volevo fare la rockstar”, accompagnata da Marina Rei alla batteria e Max Gazzè al basso.

La puntata si è aperta con le parole di Emma Marrone e Mika dopo il blocco dell’iter del DDL Zan in Senato: “Mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che abbiamo visto ieri in Senato, quando è stato definitivamente bloccato il percorso del DDL Zan, sono state imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia – ha detto Emma – Dicendo questo credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi al tavolo, in un programma che si è sempre impegnato e battuto contro ogni forma di discriminazione”; Mika ha chiosato: “Quello che ho visto non rappresenta quell’Italia che conosco, il Paese di cui mi sono innamorato. Ma rimane l’Italia capace di quell’accoglienza in cui voglio continuare a poter credere”.

Il meccanismo della prima puntata prevedeva le performance dei 12 artisti con le loro canzoni originali in due manche, al termine delle quali Ludovico Tersigni ha annunciato i tre brani meno televotati in ciascun round. Nessuna eliminazione per loro in questo debutto: i voti espressi nella serata verranno sommati a quelli della prossima puntata, nella quale ci sarà il primo eliminato della stagione.

Dalla prima manche i meno apprezzati dal televoto sono risultati Westfalia, Versailles e Bengala Fire, mentre dalla seconda sono stati Mutonia, Vale Lp e Karakaz.

