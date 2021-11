X Factor 2021: riassunto della quarta puntata

X Factor 2021: gli ascolti

La quarta puntata dei Live di X Factor su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8 ha totalizzato 413.052 spettatori medi con una share dell’1.8%. Sui social, grazie alle 214.880 interazioni totali è stato anche questa settimana il programma più commentato della giornata del 18 novembre, andando al primo posto nella classifica degli eventi TV non sportivi. L’hashtag ufficiale #XF2021 è entrato come sempre nella classifica dei Trending Topic più usati a livello mondiale, restandoci per ore durante la diretta; nella classifica italiana troviamo anche Le Endrigo, Mutonia, Erio, Mika, Manuel e Versailles (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

X Factor 2021: cos’è successo

Un appuntamento emozionante con altri due eliminati: Versailles e Mutonia, rispettivamente dei roster di Hell Raton e Manuel Agnelli. Una doppia eliminazione che porta la trasmissione di Sky prodotta da Fremantle al giro di boa.

L’appuntamento è iniziato con la classica “giostra”, la performance a catena di tutti e nove gli artisti con i loro inediti: senza un attimo di respiro Baltimora ha riproposto “Altro”, i Bengala Fire “Valencia”, Erio “Amore Vero”, Fellow “Fire”, gIANMARIA “I Suicidi”; e ancora Le Endrigo “Cose più grandi di te”, i Mutonia “Rebel”, Nika Paris “Tranquille (Mon coeur)” e Versailles “Truman Show”. Ad accompagnare le performance dei ragazzi, le messe in scena spettacolari e di forte impatto di Laccio e Shake, del Modulo Project, dedicate ai capolavori della storia dell’arte, da Botticelli a Klimt. Alla fine di questa esibizione Versailles ha dovuto abbandonare la gara.

Nella seconda manche i concorrenti hanno portato delle cover scelte dai loro giudici e al termine il conduttore Ludovico Tersigni ha annunciato i due meno votati: Erio e Mutonia, entrambi del roster di Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours avrebbe voluto mandare il tilt per far decidere il pubblico a casa, tuttavia i suoi colleghi non l’hanno ascoltato: Agnelli ha scelto Erio, mentre Mika, Emma e Hell Raton hanno optato per l’eliminazione dei Mutonia che sono stati così costretti ad andare via.

