X Factor 2022: gli ascolti

La settima e ultima puntata dei Live di X Factor su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8 ha totalizzato 1.563.000 spettatori medi con una share complessiva del 10,1 per cento, in aumento del +20 per cento rispetto alla finale dello scorso anno. Nello specifico, nella tv a pagamento ha ottenuto 790mila spettatori medi con il 4,9 per cento di share (+23 per cento rispetto a un anno fa), nella tv in chiaro 773mila spettatori medi e 5,2 per cento di share (+18 per cento). Ma scopriamo cosa è successo!

X Factor 2022: cos’è successo

La puntata è stata divisa in 3 manche: la prima si è sviluppata con i Duetti con la conduttrice Francesca Michielien: Beatrice Quinta con “Acida” dei Prozac+, Santi Francesi con “California” dei Phantom Planet, Tropea con “Somebody To Love” dei Jefferson Airplane e Linda con “Take Me To Church” di Hozier. Senza dimenticare un medley con le hit più famose della stessa Michielin. A seguire una seconda garacon i Best Of delle canzoni più significative del percorso dei ragazzi ancora in gara: Linda ha performato con “Coraline” dei Maneskin, “Waves” di Dean Lewis e “Still Don’t Know My Name” di Labrinth; i Tropea con “Luna” dei Verdena, “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti e “Asilo Republic” di Vasco Rossi; i Santi Francesi con “Un ragazzo di strada” dei Corvi, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Creep” Radiohead; Beatrice Quinta con “Believe” di Cher, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica e “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti. A chiudere la terza manche con i quattro ragazzi che hanno proposto i loro inediti. Ad intervallare le varie manche le esibizioni degli stessi giudici Dargen D’Amico, Ambra Angiolini (regina dei social e non solo con la sua versione remix di T’appartengo), Fedez e Rkomi.

X Factor 2022: chi ha vinto

Alla fine ad avere la meglio sono stati i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea. Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) hanno commentato così la loro vittoria ai microfoni di RTL 102.5, media partner del talent show: “Il nostro percorso ad X Factor è stato lineare e questa cosa ad un certo punto ci ha fatto preoccupare. Noi siamo persone prive di entusiasmo però ora siamo felicissimi. La quinta puntata con l’orchestra è stato il momento più difficile, quel giorno stavamo entrambi male ma alla fine è andata bene“.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)