X Factor 2021: chi sarà il nuovo conduttore?

In queste ultime ore si sta parlando molto di chi potrà essere il nuovo conduttore di X Factor 2021. Come tutti saprete, Alessandro Cattelan, che ha condotto il programma per 10 anni, ha deciso di lasciare il posto, di intraprendere nuovi progetti e pare che al suo posto salirà sul palco Ludovico Tersini, si proprio lui. Preparate i fazzoletti e rivivete le ultime parole del conduttore: “Non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me. Mi immaginavo una fine diversa, al Forum con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino – ha detto il conduttore tra le lacrime – Qui ho conosciute persone fantastiche, so che li metterò in difficoltà, ma è arrivato il momento di voltare pagina e so che capiranno. È una pagina della mia vita che se ne va”. Conosciamo meglio Tersini.

X Factor 2021: il nuovo conduttore potrebbe essere Ludovico Tersini

Anche se sarà dura non rivedere più Alessandro Cattelan sul palco di X Factor, è arrivato il momento di voltare pagina, chiudere con il passato e aspettare a braccia aperte Ludovico Tersini che ci accompagnerà nella prossima edizione di X Factor. E’ un volto noto della tv italiana e delle serie tv di successo su Netflix. Lo abbiamo visto, infatti, nella serie di Rai1 Tutto può succedere, e poi su Netflix in Skam e Summertime. Non è ancora stato confermato ufficialmente, incrociamo le dita. Insomma, saremmo proprio curiosi di vederlo nelle vesti di conduttore, e voi?

X Factor 2021: qualche anticipazione

Al via intanto i precasting per la prossima edizione, che inizierà il prossimo settembre sempre su Sky e su NOW. Tornano anche le Masterclass, con molti personaggi famosi del panorama musicale italiano su una “cattedra virtuale”: Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Sara Potente (Sony Music), Emiliano Colasanti (42Records), Dardust.

