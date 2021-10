X Factor Live 2021: tutti i concorrenti

X Factor 15 è cominciato ufficialmente il 16 settembre, e finalmente siamo arrivati alla fase dei Live. Le novità sono tantissime, anche se i giudici sono gli stessi dello scorso anno: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Intanto conosciamo subito i nomi dei 12 concorrenti iniziali di X Factor 2021! In questa sezione poi, dopo ogni puntata, ti diremo chi è stato eliminato.

Qui tutti i 12 concorrenti INIZIALI:

gIANMARIA, Vale Lp e la band Le Endrigo nella squadra di Emma; Versailles, Edoardo Spinsante, e la band Karakaz per la squadra di Hell Raton; Erio e le band Mutonia e Bengala Fire per Manuel Agnelli; Fellow, Nika Paris e la band Westfalia per Mika. È la prima edizione in assoluto a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di squadre composte da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. “Dare etichette alla musica non ha senso“, ha dichiarato il conduttore Ludovico Tersigni all’inizio della prima puntata.

X Factor Live 2021: chi è stato eliminato?

Qui pubblicheremo, di volta in volta, la lista dei concorrenti eliminati. I live sono iniziati il 28 ottobre, ecco gli eliminati fino a questo momento:

IN AGGIORNAMENTO

X Factor Live 2021: come vederlo o rivederlo in streaming

Siete aggiornati su tutte le novità ma non sapete come fare per non perdervi il programma e per rivederlo in streaming? Niente paura vi spieghiamo tutto noi. X Factor 2021 va in onda tutti i giovedì sera su Sky Uno. Se per qualsiasi motivo doveste esservelo persi vi ricordiamo che è disponibile anche su:

Sky GO;

App di X Factor;

Tv8 (qui troverete le repliche);

Now.

