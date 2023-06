Ogni job description sulla faccia della terra ha una cosa in comune: la frase “saper utilizzare Excel“. La smetteranno mai di chiedere Excel ai colloqui? Probabilmente no.

Perché Excel è così importante? E come fare per arrivare al colloquio quantomeno non nel panico totale? Oggi proveremo a scoprirlo con Alex Lanaro, Coach Excel presso Skill Hackers.

Iniziamo dalla domanda che ci chiediamo tutti quando iniziamo a lavorare: perché tutte le aziende usano Excel?

Perché tutte le aziende usano Excel?

Excel è nato come “calcolatrice” 40 anni fa, ma è diventato presto un tool per fare qualsiasi cosa: dall’analisi dati alla creazione di modelli finanziari a tool di project management. La cosa che lo distingue dagli altri tool è che costa poco (tutte le aziende hanno già il pacchetto Office disponibile), è altamente flessibile e molto potente (per essere una calcolatrice).

Ormai Excel è così integrato nei processi aziendali che rimpiazzarlo richiederebbe uno sforzo tecnologico e mentale enorme, per cui è molto probabile che rimarrà per almeno altri 40 anni.

Che livello di Excel è necessario per superare i colloqui?

A tal proposito ci sono una buona notizia e una brutta notizia: la brutta notizia è che gli HR sono preparati su Excel nelle domande che si fanno ai colloqui. La buona notizia, invece, è che spesso sono preparati solo nelle domande che si fanno ai colloqui. Per cui, preparandosi in anticipo e avendo un minimo di conoscenza di Excel, i colloqui si superano abbastanza in scioltezza.

Non buttarti ad imparare tutte le funzioni, le scorciatoie da tastiera o chissà cosa. Basta avere questi 3 strumenti nel proprio arsenale e il colloquio filerà liscio.

Quali sono le domande su Excel che fanno ai colloqui?

Queste sono le domande classiche. Il consiglio di Alex è quello di capire le domande e poi guardarsi l’Excel crash course di Skill Hackers che si trova gratuitamente su YouTube.

Cos’è un CERCA.VERT?

Il CERCA.VERT (o cerca verticale) è una funzione Excel iper-utilizzata nel mondo aziendale perché effettivamente è molto utile. Serve per cercare un valore all’interno di una tabella o un elenco, e trovare altre informazioni relative a quel valore.

Immagina di avere una tabella con delle informazioni anagrafiche dove ci sono 10.000 persone registrate. Il CERCA.VERT serva sia per controllare se una persona è presente nell’elenco, sia per trovare altre informazioni come età, genere, professione etc.

Il CERCA.VERT è un must da padroneggiare prima di un colloquio.

Cos’è e quando si usa il SOMMA.PIU.SE?

Questa è un’altra funzione molto utilizzata, che serve per effettuare una somma filtrata. Immagina di avere una tabella con delle vendite e l’indicazione della regione in cui sono state effettuate.

Se usassimo la funzione SOMMA calcoleremmo necessariamente tutte le vendite presenti nella tabella, mentre con la funzione SOMMA.PIU.SE possiamo calcolare le vendite relative ad una singola regione. Non solo, ma possiamo applicare anche più filtri alla somma, per cui ad esempio calcolare la somma delle vendite in Veneto, a gennaio, per il prodotto X.

Pro tip: il SOMMA.PIU.SE viene spesso usato erroneamente al posto delle tabelle pivot. Quando ti fanno questa domanda, aggiungi alla fine qualcosa come “Io preferisco però usare le tabelle pivot per fare questi calcoli, in quanto sono molto più flessibili“.

Cos’è una tabella pivot e quando si usa?

La domanda delle domande: le tabelle pivot. Anche queste sono molto utilizzate nel mondo del lavoro, e per un buon motivo: sono pazzesche. Quando non si è ancora entrati nel mondo del lavoro però è difficile capirne l’importanza perché non si ha a che fare con tanti dati.

La risposta perfetta da dare al colloquio è: “Le tabelle pivot sono uno strumento per analizzare e aggregare i dati“.

Ma sono molto molto di più. Non si può spiegare una tabella pivot a parole, per cui puoi andare a vedere la seconda parte del crash course gratuito sulle tabelle pivot.

Dove iniziare a prepararsi al colloquio?

Secondo la filosofia di Skill Hackers, l’unico modo per imparare qualcosa è farlo. Per questo il next step naturale è quello di guardare il crash course di un’ora su YouTube e conoscerai Excel meglio di un HR.

Se invece ti vuoi preparare al 100% ad affrontare il mondo del lavoro, Skill Hackers ha anche un corso Excel da 10 ore con challenge, esercizi e sessioni 1-1 con il coach per entrare in azienda conoscendo Excel meglio di tutti i colleghi.

P.S. Abbiamo convinto Alex a dare uno sconto del 30% ai lettori di studentville.it, fanne buon uso! Questo il codice sconto da utilizzare: “studentville-30“.

In collaborazione con Skill Hackers

Articolo sponsorizzato