Concorso Ispettorato del Lavoro 2022: i requisiti

Concorso Ispettorato del Lavoro 2022: il bando

Ufficializzato il concorso Ispettorato del Lavoro 2022 che prevedere l’inserimento di 1249 persone, come personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1. I profili sono divisi in questo modo:

1174 persone come ispettore tecnico (Codice ISP)

25 persone come funzionario nell’area informatica (Codice INF)

50 persone come funzionario socio-statistico-economico (Codice STAT)

In tutti questi casi si tratta di lavori per le sedi di Roma e le altre sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ricordiamo che il 30% dei posti a disposizione sarà riservato ai:

Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito

Volontari in servizio permanente

Ufficiali di complemento in ferma biennale

Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta

Concorso Ispettorato del Lavoro 2022: requisiti

Scopriamo insieme invece i requisiti per poter inviare la domanda di partecipazione al concorso:

Avere una Cittadinanza italiana (per il profilo di ispettore tecnico) e cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea oppure permesso di soggiorno UE (per i profili di funzionario area informatica e quello di socio-statistico-economico)

Avere idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni lavorative

Avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva, secondo la normativa italiana

Bisogna essere maggiorenni

Possedere una Laurea (triennale, specialistica o magistrale)

Godere dei propri diritti civili e politici

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Non avere condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

Concorso Ispettorato del Lavoro 2022: quesiti e invio della domanda

Il concorso avrà una prova scritta unica, distinta per codice di concorso (ossia con un test di 40 domande a risposta multipla, da consegnare in un’ora) e si svolgerà solo attraverso l’uso di strumenti informatici e piattaforme digitali, in sedi decentrate. Questo test sarà diviso in tre parti:

25 domande sulle materie specifiche per i codici del concorso

8 domande sulle capacità logico-deduttive e di ragionamento critico verbale

7 domande situazionali, relative a problematiche organizzative e gestionali

La domanda si può fare entro le ore 14:00 del 14 marzo 2022 attraverso il portale Step-One 2019 e ovviamente bisogna possedere lo SPID e la PEC.

