Concorso STEM: le regole anti-covid

Il concorso STEM avrà inizio fra pochissime ore e noi vogliamo darvi tutte le informazioni utili che riguardano le regole anti-covid. E’ importante, infatti, continuare a mantenere uno stato di allerta e di attenzione per evitare ulteriori casi di contagio da Covid-19. Per accedere alla prova scritta i candidati dovranno esibire un’autocertificazione, scaricabile direttamente dal sito del MIUR. Ricordate di portarla con voi e compilatela attentamente in ogni sua parte. Intanto vediamo com’è strutturata e come va compilata.

Il giorno della prova scritta i candidati dovranno esibire un’autocertificazione debitamente compilata in ogni sua parte. Dopo aver inserito tutti i dati personali, si chiede di autodichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver avuto contatti con positivi al covid, di non essere in quarantena e, nel caso di contatti con positivi, di avere effettuato un test molecolare e, nel caso in cui fosse terminato, specificare di aver concluso il piano vaccinale. All’autocertificazione vanno allegati altri documenti, o l’esito negativo di un tampone o il foglio che attesti la completata vaccinazione.

Concorso STEM: il protocollo di sicurezza

Infine, ribadiamo il protocollo di sicurezza da seguire:

igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;

indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati;

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali);

non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi riconducibili al virus COVID- 19, quali temperatura superiore a 37,5°C e brividi, difficoltà respiratoria di recente comparsa, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola;

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.

