Anche se ancora non lo sai, il tuo primo colloquio di lavoro è già cominciato. Non conta che tu sia prossimo alla discussione della tesi o che tu non stia nemmeno ancora pensando a quale Università vorrai frequentare: fin da oggi, fin da subito, hai la possibilità di portare online quei contenuti che il tuo prossimo potenziale datore di lavoro andrà probabilmente a cercare online per capire chi sei davvero prima ancora di parlarne con te. Quando andrai a scrivere il tuo curriculum o quando relazionerai le tue passioni, nulla conterà davvero quanto il personal branding che sei riuscito a costruirti nel frattempo: il tuo primo colloquio sarà un esame tanto per te, quanto per la tua reputation. Il lavoro per costruirti la giusta posizione deve quindi iniziare quanto prima, perché la reputazione è cosa che si può costruire soltanto nel lungo periodo, con tanta passione e molte piccole accortezze.

Quel che ti serve:

un nome a dominio

uno spazio online

un CMS

un buon posizionamento sui motori di ricerca

Il tuo scopo dev’essere infatti chiaro fin da subito: esserci non soltanto come esercizio di stile, ma con l’obiettivo di costruire una presenza forte, in grado di farsi trovare e apprezzare. Quelli che seguono sono semplici consigli procedurali a disposizione di quanti, pur non avendo mai messo mano alla programmazione, vorrebbero costruire il proprio spazio online. Non servono particolari competenze, infatti: affidandosi ad un hosting provider come Tophost e ad un CMS come WordPress, mettere in piedi un blog o un sito vetrina è un gioco da ragazzi, dopodiché potrai concentrarti sui contenuti, sull’immagine e sulle tue passioni.

Host e dominio

Scegliere il giusto dominio è questione di identità: dovrà raccontare al visitatore cosa troverà all’interno di quelle pagine, esplicando i propri obiettivi con un nome quanto più semplice, memorabile e di impatto. Ma è questo soltanto il primo passo ed è inestricabilmente correlato alla scelta dell’host. Come si può vedere, scegliere uno spazio online con Tophost è questione di pochi euro, ma è una scelta importante per il potenziale che si avrà in seguito a disposizione per tutte le attività che si intendono mettere in campo:

A mutare è lo spazio a disposizione (che potrà crescere a mano a mano che si caricheranno contenuti), il numero di email configurabili, il numero dei database e altri dettagli. Ognuno di questi piani ha un servizio antispam e antivirus incluso, il backup automatico in cloud, una funzionalità di autofix per la sicurezza del progetto e risorse garantite per ottimizzare la velocità dei contenuti sul browser dei visitatori: questi aspetti sono del tutto centrali per poter portare avanti un sito senza dover pensare a troppi aspetti tecnici, scontando magari le proprie lacune e rischiando di pagarne pegno.

In tutti i casi il traffico è illimitato: non ci si dovrà dunque preoccupare di nulla, poiché è l’hosting provider a garantire che il sito sia raggiungibile, che sia performante e che sia sicuro. Prezzi bassi e massime garanzie, insomma: si può iniziare. Optare per un CMS come WordPress sarà il secondo passo di questo cammino, poiché significherà aver messo in piedi la struttura portante del sito e si potrà quindi procedere con il darle un volto (anche attraverso semplici template gratuiti facilmente configurabili) ed un contenuto.

Come farsi trovare sui motori

Per farsi trovare sui motori di ricerca occorre lavorare su aspetti differenti, in parte relativi al contenuto ed in parte relativi ad aspetti legati alla tecnologia in uso. Sul fronte dei contenuti, sarà l’esperienza ad insegnare come l’uso di titoli ben composti, l’uso di grassetti ben configurati, la ricezione di link influenti e altri fattori simili potranno pesantemente influire sul proprio posizionamento. Tuttavia ci sono aspetti sui quali non è possibile transigere, altrimenti si va a vanificare tutto lo sforzo compiuto nell’allestimento di post, pagine e articoli quotidiani.

Velocità

La velocità è uno degli aspetti che Google tiene da tempo in considerazione per il ranking di pagine e siti. Per questo la qualità dell’hosting è importante, così come lo è però anche l’ottimizzazione delle immagini (evitare quindi pagine eccessivamente pesanti) e la gestione della cache. Chiunque utilizzi WordPress per i propri siti Web ha a disposizione una serie di semplici plugin da poter utilizzare per fare in modo che sia il server a gestire in modo ottimale il caricamento delle risorse, così che visitatori e motori di ricerca abbiano un’esperienza migliore e il tutto diventi in prospettiva un fattore di miglior posizionamento. Tre esempi: W3 Total Cache, WP Super Cache, LiteSpeed Cache. Imagify potrà invece gestire l’ottimizzazione delle immagini per alleggerire in modo automatico tutto quanto caricato in pagina.

Basteranno questi semplici plugin per rendere tutto leggero in modo automatico, facendo compiere in pochi secondi un grosso passo avanti al proprio sito.

Sicurezza

La sicurezza è un aspetto fondamentale, perché se per qualche motivo la propria pagina fosse messa sotto attacco o i nostri contenuti violati, ecco che le pagine subirebbero una immediata penalizzazione mettendo in discussione tutto quanto di buono costruito nel frattempo. Tophost offre massima tutela sul fronte dell’hosting, ma sul piano del software occorrerà operare in modo oculato e ancora una volta sono i plugin a correre in soccorso: soluzioni come Jetpack portano avanti un servizio onnicomprensivo, ma si potranno trovare anche molti piccoli aiuti come un Blackhole for Bad Bots in gradi di intrappolare i bot contro gli attacchi dall’esterno, l’Autenticazione a due fattori per difendere la procedura di login o un captcha per tenere lontani gli spammer.

La sicurezza è una questione multifattore, che richiede risposte mirate in base al pericolo: i plugin corrono in soccorso in tutti i casi, consentendo una difesa più che valida per le necessità di un sito personale o per una piccola azienda.

SEO

Per migliorare la Search Engine Optimization è possibile affidarsi a plugin quali Yoast o All in One SEO, utilizzando quindi un XML Generator per le Sitemap (vere e proprie mappe del tesoro da regalare ai motori di ricerca in cerca dei contenuti aggiornati) o un servizio di Redirection (per segnalare le pagine spostate o da deindicizzare per qualche motivo) a completamento.

Usare un plugin per la SEO consente di scrivere contenuti in linea con le best practice del posizionamento online pur non conoscendone a fondo le teorie: sarà sufficiente seguire piccoli semafori colorati ed i consigli forniti dai tool di analisi per fare in modo che le parole chiave siano ripetute con la giusta frequenza, che la lunghezza dei sottotitoli sia corretta, che le frasi siano formulate per la miglior leggibilità e molto altro ancora. Plugin di questo tipo diventano guide fedeli verso lo sviluppo di contenuti ben confezionati e tali da potersi imporre nella competizione quotidiana per un miglior ranking sui motori di ricerca. Le accortezze utili sono infatti molte: l’utilizzo di forme attive, evitare paragrafi eccessivamente lunghi, gestire in modo naturale la cadenza delle keyword e altro ancora diventano tutti piccoli check che il plugin verifica offrendo suggerimenti mirati.

Si può iniziare

Allestire un sito è cosa semplice grazie al giusto CMS (WordPress il più utilizzato a livello globale), ad un hosting provider affidabile (Tophost garantisce prezzi estremamente accessibili allestendo un servizio sicuro e affidabile) ed alle giuste intuizioni. Le evoluzioni ulteriori potranno essere molte: WooCommerce potrà aiutare ad allestire una sezione per la vendita di prodotti o servizi, così come un valido CRM potrà aiutare a gestire contatti e comunicazioni con l’esterno. Le potenzialità sono enormi e potranno essere esplorate facilmente grazie alla modularità di WordPress ed alla libera disponibilità di decine di migliaia di plugin utili.

Il tempo è però un elemento chiave: costruirsi un posizionamento sui motori di ricerca, una valida reputazione e una fitta trama di contatti sono traguardi che soltanto nel lungo periodo si possono perseguire. Questione di durata, costanza e abnegazione, sui quali occorrerà investire inevitabilmente impegno. Trattasi, però, di asset estremamente preziosi e durevoli. Costruirsi una buona immagine e posizionare le giuste pagine su un motore di ricerca significa poter mettere in evidenza ciò che si vuole, come si vuole e con le finalità che ognuno sceglie per sé. Evitare di lasciare al caso questi aspetti significa presentarsi al primo colloquio di lavoro sapendo di avere già alle spalle un importante – decisivo – vantaggio rispetto agli altri candidati.

Inizia ora. WordPress pubblicherà il primo post scrivendo in automatico “Hello, world!”: sarà questa la formula di benvenuto in questo nuovo mondo, che potrai quindi scrivere, colorare e allestire a tuo gradimento. Sarà il tuo biglietto da visita, la tua vetrina e il tuo salotto: partner, amici, visitatori e datori di lavoro lo useranno come punto di riferimento per cercarti, per interagire e per entrare a far parte di quel piccolo grande mondo che gira attorno al tuo dominio.

Articolo sponsorizzato