Sciopero contro il green pass: cosa sapere

Da domani, venerdì 15 Ottobre fino al 31 Dicembre 2021, diventa obbligatorio il green pass e quindi la possibilità di accedere ai servizi di lavoro. Tutti i lavoratori per continuare a svolgere la loro mansione devono avere la certificazione verde. Ricordiamo che il Green pass è valido solo se si hanno le dosi di vaccino anti covid-19, se si effettua un tampone con esito negativo 48 ore prima o se negli ultimi 6 mesi si è guariti dal virus.

Obbligo green pass: sciopero di 5 giorni

Molti cittadini italiani non sono ancora vaccinati e non sono intenzionati a farlo, tra questi ci sono molti lavoratori scolastici che hanno aderito ad uno sciopero di ben 5 giorni: dal 15 Ottobre al 20 Ottobre 2021 .Nello sciopero reclamano la possibilità di poter scegliere se vaccinarsi o meno e di avere la possibilità di lavorare ed essere retribuiti allo stesso tmpo anche senza la certificazione verde contro il covid-19.

Obbligo green pass: come averlo

Non hai ancora fatto il vaccino, ma lo vuoi fare e avere il green pass? Come puoi fare? Per prenotare il vaccino basta andare sul fascicolo sanitario della vostra regione, inserire i dati della tessera sanitaria e prenotare un giorno. Avvenuta la prima dose, si riceverà automaticamente il green pass sia in formato cartaceo che in formato digitale direttamente scaricabile sul cellulare o dall’app “Immuni” o “Io” . Vi ricordiamo che il green pass ha una validità di 12 mesi a partire dalla seconda somministrazione.

Potrebbero interessarti: