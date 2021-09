Outfit per andare a lavoro: i nostri consigli

Oggi vogliamo darvi qualche consiglio su quale sia l’outfit perfetto per andare a lavoro. Sono poche le regole base da seguire e il trucco è trovare il giusto compromesso tra eleganza e serietà. Per andare nello specifico, ci occupiamo in un primo momento dell’abbigliamento delle donne e poi di quello degli uomini. E’molto importante presentarsi in un ambiente di lavoro vestiti nel modo giusto, l’apparenza conta ma non è ovviamente l’unico elemento che viene valutato, sono indispensabili la serietà e la professionalità con le quali poi si porta a compimento il lavoro che viene eseguito. Siete pronti? Andiamo a fare un giro negli armadi degli outfit ideali per andare a lavoro.

Outfit per andare a lavoro: i migliori per le donne

Qualsiasi sia il lavoro che svolgete, dovete prestare attenzione all’abbigliamento seguendo, se volete, qualche nostro piccolo consiglio. Donne aprite bene occhi e orecchie:

Tubino: è l’abito più versatile perché, in base agli accessori che mettete, potete renderlo elegante o casual; con questo non sbagliate mai; Camicia bianca: anche se la abbinate con un paio di jeans o con un paio di pantaloni neri mantenete sempre un profilo elegante e serio; Blazer moderno: questo capo di abbigliamento è a metà tra una giacca e un cappotto elegante, potrete anche variare con i colori; Maxi bag: una borsa grande e pratica dentro la quale potrete mettere tutto quello che vi serve rimanendo pratiche ed eleganti; Longuette a matita: la lunghezza perfetta è quella che arriva al ginocchio e mette in risalto le curve, il punto vita e i fianchi; Pantaloni neri: non troppo stretti e nemmeno troppo larghi vanno bene con tutto; Scarpe stringate: se non volete stancare i vostri piedi con i tacchi, le stringate sono un’ottima alternativa per il vostro abbigliamento;

E ora uomini, tocca a voi!

Come vestirsi per andare a lavoro: gli outfit per gli uomini

Uomini, la prima regola base da seguire è quella di abbinare i colori, poi potete scegliere tra questi capi:

Giacca: anche se non volete indossare l’abito, la sola giacca vi darà la giusta eleganza; Camicia: sotto la giacca cosa indossate? La camicia è l’abbinamento perfetto; Cravatta: per essere completi non potete non indossare la cravatta e potrete sbizzarrirvi con i colori, sempre rimanendo abbinati; Pantaloni: il pantalone non deve essere troppo largo e nemmeno troppo stretto e elegante; Cintura: se volete aggiungere questo tocco di eleganza, premuratevi di abbinarla al colore delle scarpe.

