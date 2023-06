Come succede puntualmente, il dibattito sulla durata delle vacanze estive e sull’organizzazione del calendario scolastico è tornato al centro dell’attenzione, suscitando – come era prevedibile – vivaci discussioni tra famiglie, studenti e insegnanti. In questo caso è stato riportato sotto la luce dei riflettori da Valentina Chindamo, un’insegnante di economia aziendale che ha condiviso il suo pensiero su Twitter innescando una discussione su questo spinoso argomento che continua a dividere. Che cosa ha detto? E quali sono le posizioni in merito? Lo approfondiamo di seguito.

Vacanze scolastiche estive troppo lunghe?

La professoressa ha espresso la sua preoccupazione riguardo la durata delle vacanze estive, maggiore rispetto alla maggioranza degli stati dell’Unione Europea (e non solo). Nella nostra penisola, attualmente si estendono per quasi 14 settimane. Secondo l’insegnante, questo periodo di pausa è eccessivo e poco funzionale sia per gli studenti che per le loro famiglie.

“Quattordici settimane sono tantissime e questo periodo non ha alcun senso per i ragazzi e le ragazze ma nemmeno per le famiglie che, come ogni anno, dovranno arrangiarsi”.

Ha scritto. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito tra i sostenitori di una riduzione delle vacanze estive e coloro che vedono tale periodo di pausa prolungato come un’opportunità per il riposo e il recupero degli studenti. Alcuni, tra cui la stessa prof, sostengono che una ristrutturazione del calendario scolastico potrebbe consentire una migliore distribuzione del tempo di studio e delle pause durante l’anno, garantendo una continuità dell’apprendimento. Questo consentirebbe di rendere le vacanze dopo la fine della scuola più gestibili per le famiglie, ed eviterebbe interruzioni prolungate nell’apprendimento degli studenti, fenomeno noto come “summer learning loss” o perdita di apprendimento estivo. Che, così come la professoressa ha sottolineato, è documentato dalla ricerca scientifica.

Le posizioni sono contrastanti

La questione sollevata dalla professoressa richiede un’attenta riflessione sul bilanciamento tra le esigenze didattiche, le necessità familiari e il benessere degli studenti. In quanto alle seconde, non è un mistero che le famiglie, alla fine della scuola, debbano barcamenarsi per trovare il modo di gestire il tempo libero dei loro figli per tutta la durata dell’estate. Senza contare come le attività, i programmi ricreativi o i campi estivi richiedano una spesa extra che non tutti i genitori possono permettersi.

Insomma, gli aspetti da valutare sono diversi, e la soluzione non è di certo semplice, poiché sono in gioco diverse prospettive. Se da un lato bisogna tenere in considerazione gli aspetti pedagogici e l’importanza di un’appropriata continuità nell’apprendimento, anche le esigenze delle famiglie e il benessere degli studenti non sono da sottovalutare.

